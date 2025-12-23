打瘦瘦針減重者點餐「只吃一口」 美餐廳改推縮小版迷你餐

法新社報導，隨著瘦瘦針的普及，消費者的飲食習慣正發生變化。美國一間餐廳老闆哈齊喬吉歐（Aristotle Hatzigeorgiou）發現，許多顧客經常在點餐後「只吃一口就離開」，為避免浪費，他決定推出比原本菜單更便宜、僅要價8美元（約新台幣251元）的「迷你餐」，餐點內容為一口大小的漢堡、小份薯條與1杯3盎司（約85克）的酒類飲料，以解決消費者吃不完的困擾。

哈齊喬吉歐進一步表示，迷你餐推出後，不只受到減重人士的青睞，也吸引到其他想省錢的民眾，「更便宜的外食選擇已經奏效了」。

坊間俗稱的「瘦瘦針」原本是用來治療第二型糖尿病的藥劑，由於其中添加的腸泌素GLP-1成分能有效控制食欲、拉長飽足感，因此成為減重市場的新寵。目前市面上常見的「瘦瘦針」品牌有週纖達（Wegovy）、胰妥讚（Ozempic）、猛健樂（Mounjaro）與善纖達（Saxenda）等。

根據健康政策研究組織KFF的調查，美國約有八分之一的成年人正在使用含GLP-1成分的藥物，且有五分之一的受訪者表示，曾經使用過胰妥讚與週纖達。

由於瘦瘦針價格高昂，美國總統川普（Donald Trump）曾在去（2024）年11月和藥廠達成協議，要求業者大幅降低該類減肥藥的售價。此外，美國FDA也於22日正式批准首款口服版Wegovy藥物，預計最快將於明（2026）年初上市。