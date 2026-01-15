打瘦瘦針肌肉沒掉！卡神楊蕙如「63→46kg」衝破撞牆期：5招健康享瘦





卡神「楊蕙如」也跟上「瘦瘦針」減重熱潮！她甚至在社群驚喊「打瘦瘦針打到上新聞！瘦瘦針品牌應該找我當代言人，麻煩藥廠聯絡我一下」。尤其她因為打瘦瘦針從63公斤激瘦到46kg，同時搭配5種方式，表示「自己是健康的瘦，肌肉依舊很結實」，掀起討論。

打瘦瘦針不會瞬間變瘦?

卡神楊蕙如語重心長分享：「並不是打了猛健樂（瘦瘦針）就會瞬間變瘦，你該做的事情，要運動要補充蛋白質要多喝水，都不能少。但是以前事倍功半，現在事半功倍」。她曝光「打瘦瘦針搭配5種作法」，不僅肌肉完全沒有掉，身體也維持住結實狀態，健康享瘦。

廣告 廣告

1. 大量補充蛋白質：「每天至少1-3顆蛋」，多吃肉吃蛋和牛奶或高蛋白飲。

2. 每天喝2000cc水：減少便秘、增進新陳代謝。

3. 每天動1小時：不能做有氧運動或重訓，至少走路一小時。

4. 不把沙拉當主食：補充足夠蛋白質才吃生菜沙拉。

5. 補充鈣粉和B群：即使減重初期效果很快，但撞牆期時，可於早晚補充保健品加快速度（建議不要在初期使用這招）。

打瘦瘦針肌肉沒掉！卡神楊蕙如「63→46kg」曝光5招健康享瘦。圖片來源：FB@Hui-Ju Yang

「瘦瘦針」有副作用?

瘦瘦針為減重革命帶來巨大影響，許多名人曾分享副作用，包括網紅「Joeman」因瘦瘦針揪出「復胖兇手」、劉亮佐分享打3種瘦瘦針心得、小禎（胡盈禎）暢談瘦瘦針需注意肌肉流失問題等，醫美從業醫師Jonathan分享可能導致「視力突然模糊」，而減重名醫魏士航和許多醫師則喊話，可能出現會「減緩腸胃蠕動」、營養不良、慢性發炎與腸道屏障受損等，相關可能危害健康的副作用。

醫師也對此示警，開刀前一定要告知有打瘦瘦針，以免手術過程出現「胃排空延遲」現象，若胃內仍殘留食物，極容易在甦醒過程中發生「胃內容物逆流吸入」，導致吸入性肺炎的致命危險。

台灣肥胖醫學會理事長林文元則提醒，瘦瘦針在台灣已出現「濫用現象」，建議大家在實行瘦瘦針減重計畫前，先諮詢就醫，為健康加上安全防護，切勿自行購買施打，以免適得其反。





【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

進化版瘦瘦針「6大趨勢」不打針瘦更多？減重治病還能抗衰老？

瘦瘦針引發「咳嗽副作用」？醫：咳超過這時間盡快就醫