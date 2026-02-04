打瘦瘦針致胃癱瘓！醫照胃鏡驚見食物塞滿腸 停藥3週仍無法消化

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台南安南醫院副院長許秉毅近日在臉書分享一起臨床案例，一名54歲婦女因上腹嚴重脹氣、疼痛就醫，醫師為其安排胃鏡檢查後發現，儘管該名患者已空腹長達12小時，其胃部和十二指腸內竟仍塞滿大量未消化的食物。經詢問後確認，該患者在2個月前曾施打3次俗稱「瘦瘦針」的減重藥物，即便已停藥3週，仍出現嚴重的胃癱瘓併發症。

胃鏡照片顯示婦人腸胃塞滿了務消化的食物。（圖／翻攝許秉毅臉書粉專）

許秉毅解釋，瘦瘦針如Semaglutide或Liraglutide等藥物，其原理是透過減緩胃排空速度來增加飽足感，進而達到減重與控制血糖的效果。然而，若施打劑量過高、過快，極少數使用者（約千分之一）可能引起胃癱瘓，導致食物滯留胃中無法消化。

廣告 廣告

針對使用瘦瘦針的風險，許秉毅提出4點建議。首先，必須經由專業醫師開立處方；其次，劑量應循序漸進增加；第三，施藥期間若出現劇烈腹脹或疼痛，應警覺是否為胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，必須立即停藥就醫；最後，為預防減重過快導致肌少症，應加強蛋白質攝取與適度運動。

許秉毅特別提醒，有施打瘦瘦針習慣的民眾若計畫接受手術治療，務必在術前主動告知麻醉醫師，並建議至少停藥1週以上。主因是胃中滯留的食物可能在麻醉過程中因嘔吐導致致命的「吸入性肺炎」。

更多FTNN新聞網報導

瘦瘦針減重輕鬆又有效？最新研究示警：復胖速度恐是常人4倍

減重總是撐不久？營養師教你「3步驟」瘦得快、維持久、不再反彈

75到85年次最辛苦？出社會遇22K、產業西進 網分兩派比慘

