打瘦瘦針「低血糖、噁心、嘔吐」 台灣21例副作用通報

好多人靠著瘦瘦針快速減重，但到底安不安全？食藥署統計，台灣3年來共有21件疑似不良反應通報，大多是噁心、嘔吐或低血糖。食藥署也呼籲，瘦瘦針是處方用藥，一定要請醫師評估並符合BMI條件，千萬別上網亂買。

俗稱瘦瘦針的GLP1受體促效劑，最近在國際上接連傳出安全警訊，美國已經有上千名使用者，因為嚴重副作用提起集體訴訟，英國藥品監管單位也示警，不當使用可能會引發急性胰臟炎，甚至出現罕見的壞死性致死案例。

回到台灣來看，食藥署統計，2023年到現在一共收到21件疑似不良反應通報，症狀大多是腸胃道不舒服，像是噁心、嘔吐、低血糖還有注射部位疼痛，其中以猛健樂最多16件，善纖達5件，目前沒有發現整體安全性異常，也沒有風險升高的趨勢。

食藥署副署長王德原表示，這類藥物本來是用來控制血糖，我國核准可以用來控制體重的藥品只有猛健樂、週纖達、善纖達，而且使用前一定要經過醫師專業評估，還要符合BMI條件，不是想打就能打，只要依照合法處方正規流程使用，風險相對可控。

食藥署也特別提醒，瘦瘦針屬於處方用藥，千萬不要在網路或來路不明的管道購買，避免買到假藥或品質不良的產品，減重不成反而傷身。而相關單位也將持續掌握國內外安全資訊，必要時啟動再評估機制，確保民眾用藥安全。

