打瘦瘦針「猛健樂」後看不清楚 女：如眼睛起霧

民眾打猛健樂後看東西變模糊。（圖／TVBS）

糖尿病用藥「猛健樂」（俗稱瘦瘦針）近來引發多起副作用爭議，有民眾反映使用後出現視力模糊、如同眼睛蒙上薄紗或起霧般看不清楚的情況，即使停藥後仍未完全恢復。除了視力問題，還有使用者發現頭髮大量脫落，髮縫變寬。醫師指出，猛健樂確實存在罕見的眼中風風險，而掉髮問題則可能與減重期間營養攝取不足有關，提醒民眾使用前必須經由醫師專業評估。

經營美業和醫美的Cherry分享了她使用猛健樂的經驗。她表示使用後雙眼彷彿被蒙上一層薄紗，戴上隱形眼鏡後視線更加模糊。Cherry描述這種情況在用藥的第一週開始出現，大約有三次，之後的三週內陸續發生，整天都感覺眼睛霧濛濛的。即使停藥後，她感覺視力仍未完全恢復，因此不敢再使用。

除了視力問題，Cherry還表示身體出現酸痛症狀，感覺肌肉有些萎縮且難以恢復。另有使用者記錄了自己的頭頂分線變化，表示使用猛健樂後頭髮大量脫落，洗頭時頭髮一把一把地掉，形容這是「這輩子頭最禿的時候」，髮縫也變得前所未有的寬。社群平台上還有其他民眾分享類似經驗，顯示這些副作用並非個案。

台安醫院內分泌暨新陳代謝科主任林毅欣表示，臨床上確實有報導顯示使用猛健樂後出現所謂的「眼中風」（神經缺氧缺血）案例，雖然非常罕見，但美國食藥署已將此列為特別警語。林毅欣解釋，對糖尿病患者而言，使用猛健樂可能導致血糖下降，進而在短期內影響視力，但非糖尿病患者使用減肥時，醫師可能需評估眼中風風險。

關於掉髮問題，林毅欣指出這與減重過程中攝取營養大幅減少有關。他表示減肥期間因食量減少，可能導致頭髮掉落較多，膚質也會變差。此外，也有民眾使用猛健樂後出現胃腸吸收變慢、便祕、腸阻塞等症狀。林毅欣強調，猛健樂是處方用藥，想要瘦身的民眾一定要讓醫師評估適當劑量和可能風險。

