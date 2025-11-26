打發懶散時光！噹噹私心推薦《去你的武俠》，讓你爽玩到底！

撰文／噹噹 圖片／噹噹提供

老樣子，先來自我介紹一下，我是噹噹，你最熟悉的噹噹噹！

Y5的你們最近過得還好嗎？！有沒有跟噹噹一樣被這多變的天氣搞得渾身懶懶的啊！

而這懶懶病也會延伸到玩遊戲上耶哈哈哈！

會有突然一段時間玩什麼遊戲都覺得很無聊，又或者是剛好那一段時間裡所出的遊戲都沒有我想要玩得！就顯得特別孤單寂寞覺得冷(笑

不過很剛好的是，奇摩遊戲Y5這個平台就能夠馬上KO掉你這個懶懶病！

因為上面超超超超超多種各式各樣不同類型的遊戲讓你做選擇！

完全不怕不夠玩，反而像我覺得最應該要怕的是選擇困難！因為真的太多了啦哈哈！

回到正題，這次依然有好玩遊戲樣跟大家分享～

來一款讓你可以休閒享受快樂時光的遊戲，輕鬆掛機就能幹大事！

這款《去你的武俠》，是一款可愛版有江湖味的放置型手遊，想當丐幫幫主？想當武林至尊？在這款遊戲讓你在輕易也能練就絕世好武功！

《去你的武俠》開局就能拿到最強隱藏版神裝，欸！是免費的耶！是有沒有這麼佛啦<3

只要完成他指定的通關任務，就可以獲得很多元寶，邊玩遊戲邊賺元寶！

元寶再拿來抽神裝、武學等等！真的是抽個過癮耶！

這麼多免費遊戲序號、元寶不拿白不拿！

拿免費給的元寶來升級裝備、武器關卡就可以簡單的通關啦！

每日還有幸運轉盤可以玩，一樣會有遊戲禮品會送給你！

每天上線看一看，升級裝備、武學、寵物等等，掛機自動通關，

卡關就上線點一點就又能舒服的掛機通關囉~~~

通關後獲得的這麼多元寶，不讓你抽到神裝都難啊！~

這麼多元寶可以抽抽抽抽到爽，真得太過癮了！

這款《去你的武俠》讓你玩得輕輕鬆鬆！

上面有提到說用Yahoo奇摩遊戲Y5平台輕易可以KO掉你的懶懶病！

來！不管你是用網頁、或是手機只要搜尋Yahoo Y5遊戲，點進去後有多到讓你眼花撩亂的各種遊戲！如果你跟我一樣有選擇困難的朋友，裏頭也貼心的提供了"排行榜"，這遊戲排行榜點進去後可以看看最近比較夯、比較多人玩的遊戲是些什麼～

如果沒頭緒的朋友也可以就從裡面下手，快速尋找自己喜歡玩的遊戲類型！

"立即玩"點進去，馬上就可以遊玩啦！

當然也可以先使用遊客方式進行登入，玩玩看喜不喜歡！

但只要使用奇摩帳號登入，馬上玩好玩遊戲也不怕你的玩的資料檔案消失了唷！

"Yahoo Y5遊戲"大大優點就是可以省去下載遊戲的等待時間，"立即玩"顧名思義讓你點進去就能玩，手機也完全不需要被占據容量！

這麼優秀的平台，趕緊進去挑挑看選選看，讓你枯燥的生活也能因"Yahoo Y5遊戲"過得快樂哦！

我是噹噹Rita，如果想更了解我的生活，可以FOLLOW我的Instagram，也請大家多多支持我^^

下次再見囉！

IG：https://www.instagram.com/winds526/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 YAHOO奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：去你的武俠

來這片江湖享受不一樣的爆爽體驗！在這裡，你會穿越到一個無厘頭的武俠世界裡，扮演不同的高手俠客

獲得耳熟能詳的絕世神兵！學習各種絕頂武學突破境界！馴化傳世神寵跟隨自己行走江湖，懲惡揚善！當然你還可以加入或者創建一個幫派！到時候是拳打大佬，還是腳踢第一就看大俠你的本事啦！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000358