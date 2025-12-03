打皮蛇疫苗防失智？ 最新研究：不僅預防 還有「治療潛力」

〔編譯陳成良／綜合報導〕帶狀疱疹疫苗的主要功能是預防病毒感染，但科學家發現其可能對大腦健康產生影響。一項週二(3日)發表於權威期刊《細胞》(Cell)的最新研究指出，施打帶狀疱疹疫苗可能具備延緩失智症(dementia)進程的特性，甚至與降低患者死於該疾病的風險有關。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，這項由史丹佛大學團隊主導的研究，分析了英國威爾斯的健康數據。研究發現，在接種疫苗前沒有認知障礙紀錄的長者中，接種者在9年內被診斷出「輕度認知障礙」的風險，比未接種者降低3.1個百分點。

此外，針對已經罹患失智症的長者，數據顯示接種疫苗者的死亡風險在9年內降低了29.5個百分點。研究資深作者、史丹佛醫學助理教授蓋爾德塞策(Pascal Geldsetzer)表示，這顯示該疫苗可能不只具備預防潛力，還可能擁有作為療法的「治療潛力」。

針對疫苗為何能產生此效果，蓋爾德塞策提出了兩種可能的機制。首先，引起帶狀疱疹的病毒潛伏在神經系統中，會引發神經發炎，而發炎是失智症的關鍵過程之一；疫苗可能透過減少病毒活化來緩解此過程。其次，疫苗可能廣泛地增強了免疫系統，使其更能對抗各類感染，而感染已知與失智風險增加有關。

這項研究利用威爾斯疫苗政策的年齡限制進行了自然實驗分析。儘管結果顯示出關聯性，但蓋爾德塞策強調，下一步需要透過隨機臨床試驗來得出確切結論。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone)神經學家薩利納斯(Joel Salinas)則提醒，這項研究結果雖然樂觀，但未必能直接推論到目前廣泛使用的新型疫苗上。他認為，目前將此連結視為「生物學上合理」是恰當的，但在機制研究與重複驗證完成前，尚無法斷定因果關係。

