打瞌睡撞死女星還落跑！高橋智子被棄路邊 駕駛冷回：覺得很麻煩

記者林汝珊／台北報導

高橋智子身亡。（圖／翻攝自官網）

日本女演員高橋智子曾參與日劇《女王偵訊室》、《DOCTORS 3：最強的名醫》等作品。不料去年10月傳出車禍驟然離世，消息曝光後震驚演藝圈。

據《每日新聞》報導，去年10月凌晨，高橋智子結束戲劇排練後，騎自行車返家，不料遭一輛廂型車從後方追撞，頭部受到重創。不過肇事駕駛並未停車查看，反而直接逃離現場，高橋智子被獨自遺留在雨中的道路上，最終由路人報案送醫，因傷勢過重宣告不治。

據悉，39歲的肇事駕駛事後供稱，當時因打瞌睡才釀成事故，坦言「覺得通報事故很麻煩」而選擇逃逸。更扯的是，他車上還載著4名剛下班的酒店小姐，其中有人察覺異狀後曾詢問「沒事吧？」，但駕駛仍未停車處理。

事發至今已過3個月，高橋智子所屬事務所社長近日受訪時仍難掩悲痛，哽咽表示：「到現在還是無法完全接受，有時會覺得智子只是去很遠的地方排練，要真正接受她已經不在了，真的需要很長的時間。」

不良行為，請勿模仿！

