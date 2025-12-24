打破不合傳聞！鄭麗文拋震撼彈邀王金平任「最高顧問」

前立法院長王金平從政50年，21日中午舉辦感恩餐會，現場眾多貴賓出席，王金平會前聯訪時提及，沒有特別邀請國民黨黨主席鄭麗文，「因為柯志恩才代表國民黨」，引發外界傳言2人不合；對此，鄭麗文今日也說明背後原因，強調王金平不希望鋪張，所以一開始就定調在高雄在地，才引起一些不必要的誤會。

國民黨主席鄭麗文。（圖/中天新聞）

鄭麗文今天（24日）表示，自己昨天下午在副主席跟秘書長陪同下，特別拜會王金平，拜會主要目的是向王金平邀請，聘王金平作為國民黨最高顧問，王院長從政50年，在國民黨的貢獻卓著，且人脈寬廣，希望王金平繼續對國民黨做出持續貢獻，不管是非常豐沛的人脈、在社會各界威望，以及黨內同志對大家最熟悉的、長年相觸互動，王金平都非常願意，為國民黨盡一份心力。

鄭麗文強調，自己總共擔任兩屆國民黨不分區立委，第一屆的院長就是王金平，過去一二十年間，自己受到王金平很大的提攜照顧，也養成固定請益的習慣，大家都非常熟悉，王金平是古道熱腸公道伯，照顧不遺餘力，所以特別約昨天見面。

王金平（前排右）日前受訪稱沒邀請鄭麗文，柯志恩才代表國民黨。（圖/資料照）

鄭麗文接著指出，星期天的時候，王金平在高雄辦了餐會，是其從政50年餐會，引起一些不必要的誤會，昨天王金平還問自己說要不要發新聞稿澄清，自己說不用在中常會說比較快，澄清來澄清去很奇怪，院長就說好。

對於沒被邀請出席在高雄的餐會，鄭麗文直言，是先做過很多討論，以王金平從政經歷，就以自己為例，要邀請現任黨主席，那就變成不是高雄在地感恩餐會，他們邀請自己就要邀請歷任國民黨主席，邀請歷任主席就要邀請歷任院長總統，規模就不一樣，那王金平來台北辦就好，在高雄辦是因為鄉親熱情，王金平不希望鋪張，所以一開始就定調在高雄在地，才引起一些不必要的誤會。

鄭麗文並指出，國民黨主委就是柯志恩，所以王金平才會說代表國民黨是柯志恩，不是鄭麗文，引起一些不必要的聯想，自己擔任主席後就有各種來自媒體、網路的揣測、謠言，有需要正式澄清都會跟常委報告，因此在地餐會自然以王金平豐沛人脈跟高雄政治人物，只要時間允許都會出席，包括綠委跟市長也不奇怪，因為王金平在政壇特殊的地位跟高度，所以早就約好昨天請王金平出任最高顧問。

鄭麗文最後強調，王金平多次跟她提醒，退休之後，最重要的使命跟願望就是，促進台灣內部的和諧團結，全力推動兩岸和平，這就是王金平人生最大的願望跟使命。而她也非常認同王金平這樣的願望，台灣內部不能再內耗、對立、莫須有的仇恨。同時，鄭麗文也指出，昨天跟王金平提出邀請，王金平也一口答應出任最高顧問。

