打破不合傳言！鄭麗文同台擁抱盧秀燕 笑喊「她就是太陽」

國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。



盧秀燕在群眾簇擁歡呼下上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛中華民國，中華民國創建114年來，帶給全民「民主自由」與「經濟奇蹟」。民進黨執政以來，控管言論自由，關電視台與平台，還發起大罷免，所幸人民眼睛是雪亮的。



盧秀燕指出，在此關鍵時刻，人民一定要挺身而出，明年大家還有一個重要任務，「2026選舉非贏不可」，而且大家一定要支持現任主席鄭麗文，不能被民進黨惡意挑撥分化。



不僅如此，盧秀燕再度喊話，大家一定要團結支持鄭麗文主席，唯有團結才能勝利，唯有國民黨勝利中華民國才有未來、台灣人民的生活才能穩定，國民黨生日快樂、中華民國國運昌隆、台灣經濟穩定國泰民安。



鄭麗文上台立刻與盧秀燕相擁，談話過程中始終搭著盧肩膀，兩人相視而笑，彼此邊拍肩邊彼此勉勵，現場群眾驚喜高喊口號，氣氛嗨到最高點。

鄭麗文上台笑擁盧秀燕 喊 「太陽就在這」 ​

鄭麗文上台笑擁盧秀燕表示，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」鄭指出，台中市政本就千頭萬緒，民進黨還想給盧市長穿小鞋、刻意抹黑，非洲豬瘟也在盧市長帶領下迅速圓滿處理，民調可見民眾對盧市長的滿意與支持，所以國民黨也不能漏氣，明年要勝選才不辜負台中市民的期待，不枉盧市長把台中帶領得這麼好。



今日典禮藍營要角雲集，包括立法院副院長江啟臣、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、台中市議會副議長顏莉敏、議員李中、黃佳恬、邱愛珊、陳政顯、陳文政、賴義煌、張瀞分、林碧秀、沈佑蓮、台中市黨部主委蘇柏興、副主委陳明振等人均到場，展現大團結氣勢。



據《經濟日報》2日最新發布「2025縣市幸福指數大調查」結果，台中市施政滿意度拿到74.2%破七成滿意佳績。

廣告 廣告

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

