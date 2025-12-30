打破低薪迷思！ 佛心NPO穩定調薪2%再給生日假 33歲社工師月存薪7成





談到非營利組織（NPO），不少人仍停留在「待遇差、流動率高」的刻板印象，但33歲、擁有碩士學歷的社工師宋先生，用親身經歷翻轉外界想像。他目前任職於一間約百人規模的非營利組織，投入社福領域已超過5年，不僅薪資穩定成長，福利制度也持續優化，讓他對職涯與生活都充滿安全感。

宋先生指出，自己在現職單位主要負責活動規劃與執行、第一線個案服務，以及承接縣市政府委託的專案計畫，工作內容繁雜，但分工明確、責任清楚。他坦言，與外界對NPO的想像不同，組織內部制度相當健全，考核標準透明，只要達成年度目標，就能獲得固定調薪，每年約有2%至3%的調幅。今年因工作表現獲得肯定，明年1月薪資將再增加1,000元，讓他能更安心規劃未來。

除了薪資，福利制度同樣是吸引他長期留任的重要原因。宋先生分享，組織近年持續調整福利政策，2026年起，原本的員工旅遊假將更名為「生活平衡假」，鼓勵員工重視心理健康與生活品質，並新增1天生日假，讓員工在特別的日子好好休息。此外，單位也提供固定1.5個月年終獎金與績效獎金，年底舉辦尾牙活動，以實質方式回饋同仁的付出。

在理財方面，宋先生目前與家人同住，生活支出相對穩定，他養成良好的開源節流習慣，每月可存下約7成薪水。他笑說，過去也曾待過其他公司，主管以責罵取代溝通，工作壓力沉重，「現在這裡，同事之間互相支持，氣氛真的差很多。」

宋先生認為，只要制度健全、尊重專業與員工付出，非營利組織同樣能提供穩定待遇與長期發展空間，不僅能實現助人的理想，也能成為值得投入的人生職涯選擇。

