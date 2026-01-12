打破傳統認知！「臍帶血」不只自存也有公庫 成為移植治療重要來源

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】談到臍帶血，不少人第一時間聯想到的是「幫孩子存一份安心」，以備未來不時之需，唯高昂儲存費用常讓民眾卻步。對此，台大醫院兒童血液腫瘤科盧孟佑醫師指出，來自捐贈者的「臍帶血公庫」作為造血幹細胞移植來源早已行之有年，與骨髓移植、周邊血幹細胞移植並列，不再只限於自存自用，且目前台灣衛福部已正式公告29項臍帶血治療的適應症，臨床應用其實相當廣泛。

移植來源如何評估？醫：考量疾病類型與時間

「造血幹細胞移植」是利用植入健康的造血幹細胞，再分化成多種血液細胞，以重建造血與免疫功能。盧孟佑醫師分享，臍帶在過去原是醫療廢棄物，後續發現臍帶血富含造血幹細胞，因而可納入部分移植來源評估；至於實際要選擇臍帶血、骨髓或周邊血幹細胞，應依據個別患者的身體狀況、疾病類型、病情嚴重度與治療急迫性來綜合考量。

異體移植重視排斥風險！臍帶血配對、術後照護一次看

異體移植的捐贈者選擇評估，必需留意免疫系統是否會攻擊患者自身的細胞或器官，也就是移植物抗宿主疾病（GvHD，俗稱排斥）風險。而人類白血球抗原（HLA）就像識別標籤，幫助免疫系統分辨細胞是不是「自己人」，因此HLA相容性是移植前重要的評估指標。

盧孟佑醫師表示，傳統骨髓或周邊血幹細胞移植，對非親屬捐贈者與受贈者的HLA吻合度要求較高，需10個位點中至少9至10點相符；而臍帶血在6個位點中4點吻合即可評估使用，由於條件不同，可納入配對考量的情境也有所差異。

臍帶血中的免疫細胞較不成熟，所以觀察到移植後其免疫反應表現有別於其他移植來源，一般而言免疫反應較輕，造成移植物抗宿主疾病較容易控制，唯實際狀況因人而異。同時正因如此，患者移植後重建免疫力所需時間通常較長，血球恢復用時與住院天數也可能增加。醫師會視個別狀況，搭配預防感染與抗排斥治療藥物，確保術後照護安全。

▲台大醫院小兒血液腫瘤科盧孟佑醫師（辰蒔攝影）

小兒重症「與時間賽跑」 臍帶血治療臨床應用

盧孟佑醫師指出，臍帶血的主要限制在於細胞數量相對較少，一袋臍帶血的保存量約100 cc多，臨床應用需評估患者體重。在臺大兒醫，臍帶血最常被應用於疾病致命性高、需儘快移植的小兒重症患者，特別是先天性免疫不全或代謝異常，其次還有小兒白血病、神經母細胞瘤等。

尤其是先天性免疫不全患者，「這些孩子缺乏免疫力、易被感染，生活必須被隔離，無法接觸外界，若未及時治療，過去往往難以活過一歲。」國際建議應在出生後三個月內完成移植，拖延時間越久，感染風險與治療難度皆增加。與時間賽跑的情況下，考量配對率和速度，臍帶血常成為重要的移植來源，唯具體治療選擇仍需經醫師評估個別患者狀況而定。

了解何謂「臍帶血公庫」 異體移植配對機會增

「私存臍帶血」曾一度引發討論，但盧孟佑醫師坦言，從臨床角度來看，自體幹細胞移植疾病相對有限、自存自用機會不大，「而早期造血幹細胞異體移植，多半只能在兄弟姊妹間尋找捐贈者，配對成功率僅約四分之一。」

近年則有「臍帶血公庫」，相當於捐贈者規模擴大，臍帶血在新生兒出生後即完成採集並儲存入庫，加上HLA配對資訊完整，完成配對、確認品質符合標準後，目前臨床上最快兩週內，平均約1至2個月可出庫，進入移植流程。

而傳統骨髓或周邊血捐贈中，可能有即使配對成功，捐贈者卻因生活規劃、健康狀況等個人因素無法配合，或從配對到實際移植，平均等待期長達3至6個月的情況。

新生兒篩檢助力診斷 臍帶血公庫擴增臨床治療選項

隨著新生兒篩檢推行，上述先天性免疫不全的患者有機會在出生一個月內獲得診斷。盧孟佑醫師分享，台大兒醫每年約收治一至兩例患者，今（2025）年已有一名個案於年中完成臍帶血移植，目前七、八個月大，正持續追蹤血球恢復情形。

針對類似需求的患者，醫師確認治療策略後，便會協助至臍帶血公庫配對平台，如國際的NMDP、WMDA或台灣的慈濟、永生等進行媒合。「臍帶血公庫的意義，在於擴大了醫療端可用的治療武器。」盧孟佑醫師表示，臍帶血治療目前也正在積極拓展臨床試驗，希望未來能協助更多不同的疾病族群。

