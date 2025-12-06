打破傳統造勢！ 「愛憲姐妹會」以演唱會規格掀起挺憲熱潮





立法委員林俊憲今（6）日出席「愛憲姐妹會」活動，本次活動打破過往選舉造勢的模式，以時下流行的演唱會規格，搭配專屬手燈營造出動感氣氛，現場湧入超過三千人擠爆會場，充分展現台南鄉親行動力挺的溫度與力量。

黃偉哲市長夫人劉育菁特別到場支持林俊憲，她強調，林俊憲是不可多得的好人才，對於台南願景及政見的規劃，林可說是信手拈來，在這個傳承台南民主的關鍵時刻，呼籲鄉親們接到電話民調，唯一支持林俊憲。

前議長賴美惠表示，從剛出生的小孩到年紀大的長輩，林俊憲的政策面面俱到，全部都照顧到了，希望大家勇敢站出來當林俊憲的總幹事，全力讓林俊憲通過民進黨台南市長民調初選。

在教育與家庭福利方面，林俊憲認為必須投入更多資源。他強調，從賴清德市長打下基礎，到黃偉哲市長提升自辦午餐比例，他將在此基礎上推動教育全面升級，主張讓台南成為全國第一個提供「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子攝取足夠鈣質，健康成長。

對於台下許多媽媽朋友關心的孕期與托育需求，林俊憲提出簡潔的主張：在台南生孩子，政府要站在家庭身後支持。福利措施包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7,500元、孕婦免費施打RSV疫苗。他也將推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼，到 2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，目標讓台南成為六都中最友善的托育城市。

此外，林俊憲提出「銀髮福利全面升級」，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月 $500元計程車補助、免費帶狀皰疹疫苗，以及擴增社區共餐據點，讓長輩健康、放心、有尊嚴。

