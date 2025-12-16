打破傳統！女兒也能捧斗 中市特優殯葬揭曉

▲殯葬禮儀服務業獲頒環保永續獎業者(圖／民政局提供2025.12.16)

[NOWnews今日新聞] 傳統喪葬習俗正在改變！台中市政府民政局（15）日公布年度殯葬服務業評鑑結果，在受評的120家業者中，發現許多業者已打破傳統刻板印象，積極推動「女兒捧斗」、「女性封釘」等性別平權儀式，並導入AI科技與環保葬法。市府特別表揚績優業者，肯定其在兼顧人文關懷與時代趨勢上的努力。

為提升殯葬服務品質，台中市政府每年針對轄內業者進行分區評鑑。今年評鑑鎖定第三區域（北、中、西區），最終選出11家特優、2家優等及8家甲等業者。民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕出席，除肯定業者在ESG永續與性別平權上的創新，更宣布台中市今年在內政部殯葬業務績效評量中榮獲「優等」，展現公私協力的具體成果。

彭岑凱指出，台中市殯葬服務品質大幅躍進，從去年的甲等升級為全國優等，這歸功於業者的積極配合與市府團隊的努力。市府持續推動硬體革新，包括今年新增三處樹葬區、明年啟用的太平與東勢生命紀念館，以及正推動中的崇德殯儀館改建案，致力為市民打造更有尊嚴的治喪環境。

生管處長柯宏黛表示，今年的評鑑亮點在於業者積極接軌國際ESG趨勢。許多業者在儀式中落實「性別平權」，如推動女兒捧斗、女性封釘，並提倡「以米代金」等環保措施。共有10家業者獲頒性別平等獎、16家環保永續獎、5家創新服務獎及3家人文關懷獎，充分展現殯葬業多元且具前瞻性的發展成果。

生管處表示，除表揚優良殯葬業者外，今年講習會也著重提升業者專業知能，緊扣時代趨勢，特別邀請「冬瓜行旅」郭憲鴻先生主講「科技浪潮下的『人』：我們在AI時代的角色與航程」，深入探討在 AI 時代背景下，業者如何回歸本質，強化並展現「以人為本」的服務價值。

生管處補充，今年共120家禮儀服務業及9家私立殯葬設施參與評鑑，經評鑑小組綜合評選結果有11家榮獲特優，分別為宇錡建設股份有限公司、佑宇興業有限公司、幸福生命企業有限公司、致知興業有限公司、弘一生命事業有限公司、青山禮儀有限公司、祥和生命事業有限公司、祥華禮儀有限公司、華梵禮儀有限公司、楊子佛教禮儀股份有限公司、蓮池禮儀股份有限公司；另福元儀典生命禮儀有限公司及德華齋有限公司則獲優等。

此外，甲等業者包括金陵山企業股份有限公司、大明生命禮儀有限公司、吉品生命事業有限公司、欣欣禮儀有限公司、冠昇生命事業有限公司、翊嘉禮儀有限公司、普安禮儀有限公司及勝隆禮儀社等。

