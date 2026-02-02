打破傳言！《金庸群俠傳》UE5實機流暢戰鬥公開、小蝦米徐昌隆親自祝賀

由中國原創世代（CreateAI）開發的開放世界新作《金庸群俠傳》，過去因在展覽中只有 Coser 和互動小遊戲而沒有實際內容，一度被玩家質疑項目的真實性。然而，官方選在 2026 年春節前夕釋出首支賀歲 PV，不只帶來了高品質的動畫演出，更首度公開採用虛幻引擎 5（Unreal Engine 5）打造的實機戰鬥畫面，以流暢的遊戲玩法打破外界謠言。

楊過與小龍女！（圖源：金庸群俠傳官方）

讓人驚喜的是，當年創造《金庸群俠傳》傳奇的「小蝦米」河洛工作室徐昌隆也親自送上祝賀（Bilibili 連結）：「祝《金庸群俠傳》新的一年馬到功成，願我們都能翻越眼前的高山，將武俠這條路走得更遠、更好。」

而本次釋出的 PV 前半段為長達 3 分多鐘的劇情動畫，場面氣勢磅礴。伴隨著擊鼓聲與青龍、白虎等四象燈亮起，金庸筆下的經典角色如郭靖、黃蓉、黃藥師、歐陽鋒、洪七公、一燈大師，以及《神鵰俠侶》的楊過、小龍女等人全數登場，在八卦陣中展開激烈交鋒。影片片尾更帶來驚喜，東方不敗現身睥睨眾生，預告著江湖終極對決的開啟，讓無數的老武俠、老金庸迷們熱血沸騰。

最受玩家關注的實機戰鬥展示中，官方特別公開了 2 段精彩對決片段。分別是主角與黃蓉的切磋刀光劍影、火花四濺，帶來精彩卻又不會太誇張的特效；以及主角與衡山派掌門人莫大先生的生死較量，動作流暢且打擊感十足。官方強調，雖然遊戲還在打磨階段，畫面並不是最佳效果，但所有畫面都是實機遊玩，並也公開多張幕後開發與動畫製作截圖。

官方也公開製作幕後的幾張截圖。（圖源：金庸群俠傳官方網站）

當然，隨著實機畫面的公開，社群的討論熱度也瞬間引爆。雖然部分網友根據介面與玩法猜測，本作可能採取類似《燕雲十六聲》的模式，包含線上多人連線要素，但多數玩家仍對終於看到「會動的遊戲」感到欣慰。官方表示將繼續打磨品質，讓每一位踏入江湖的俠客都能觸碰到武俠精神的靈魂，至於實際上市時間與收費模式，則有待後續揭曉。