打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
安世半導體（Nexperia）供應爭端出現緩和跡象，荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前發表聲明，稱未來幾天內，來自大陸的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。對此大陸商務部今（8日）回應，目前尚未見到荷方實際行動，但同意荷蘭經濟部派員來陸磋商。
據悉，卡雷曼斯（VincentKarremans）6日指出，已收到中美關於近期達成經貿協議的通知，並對中方宣布將恢復安世半導體大陸工廠的供貨表示歡迎，此舉將恢復這些關鍵傳統晶片在全球範圍內的供應。有鑑於與北京當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自大陸的晶片將能夠送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。荷蘭將密切關注並支持這些進展，同時與北京當局保持密切聯繫，並在必要時採取適當措施。
《新華社》8日引述大陸商務部消息，新聞發言人指出，截至目前尚未見到荷方在停止侵害大陸企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。中方本著對全球半導體供應鏈穩定與安全的負責任態度，已於11月1日宣布對符合條件的相關出口予以豁免，而造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方。中方希望，荷方表態不能只停留在口頭上，應盡快實質提出建設性方案並採取實際行動，從源頭迅速且有效恢復全球半導體供應鏈穩定，以及停止用行政手段介入並干涉企業內部事務，推動安世半導體問題早日解決。中方同意荷經濟部派員來陸磋商的請求。
與此同時，《路透社》引述《德國商報》（Handelsblatt）報導，福斯汽車大陸業務已獲得首批安世晶片，顯示供應鏈正逐步恢復，福斯汽車中國董事會成員貝瑞德（Ralf Brandstatter）表示，美中達成協議後，大陸商務部很快作出反應，並表示會發出短期特別出口許可，目前已經有初步出口，這做法會維持多久取決於美中關係。福斯在大陸的汽車生產沒有受到影響，但整體情況仍有不確定性。
供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司7日也表示，已獲得北京政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片。有外媒報導，若安世半導體在未來幾天恢復出貨，荷蘭政府願意最快下週擱置控制安世半導體的部長命令。
此前，荷蘭政府於9月30日控制了大陸企業聞泰科技的子公司安世半導體，而北京政府則於10月4日禁止安世半導體大陸產品出口。由於安世半導體在荷蘭生產的晶片大部分會運回大陸封裝後再出口，北京政府的做法導致許多外國車企晶片供應一度短缺。
