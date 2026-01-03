打破刻板印象！中南部罕見比北部冷 氣象署揭「關鍵因素」

受到強烈大陸冷氣團影響，各地有感降溫，其中本島最低溫出現在雲林古坑荷苞測站僅7.2度。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 受到強烈大陸冷氣團影響，各地有感降溫，其中本島最低溫出現在雲林古坑荷苞測站僅7.2度，一改過去北部比較冷的刻板印象。對此，氣象署分析，這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，衝下來的位置較南邊，加上清晨輻射冷卻效應加持，讓中南部很多地方僅有7度到8度，過往案例也曾發生過，但並不多見。

根據氣象署資料，全國平地共有93個測站最低溫不到10度，前3名為東引測站6.5度、馬祖測站6.7度、北竿測站7.2度，至於本島最冷的測站在雲林古坑荷苞，和北竿一樣都是7.2度，其他地方嘉義縣竹崎紫雲測站7.4度，南投名間苗改南投蜂場測站為8度。

從統計資料來看，今日中部比北部冷，打破過去北部溫度比較低的刻板印象。對此，氣象署表示，這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，衝下來的位置較南邊，部分低溫排行榜地區在中南部地區，主要是清晨輻射冷卻效應加持，讓中南部很多地方僅有7度到8度，過往案例也曾發生過，但並不多見。

