打破化學鐵律！科學家幫分子「穿盔甲」 終獲證實維生素B1瘋狂理論

〔編譯陳成良／綜合報導〕化學界一項被視為「不可能任務」的理論爭議近日獲得證實。加州大學河濱分校(UCR)研究團隊成功合成出一種能在水中長期穩定的「卡賓」(Carbene)分子，打破該物質遇水即毀的傳統認知。這項發現不僅提供了維生素B1(硫胺素)運作機制的實測證據，更有望推動工業界改用無毒水溶劑進行藥物合成。

卡賓是一種反應活性極高的碳物種。早在 1958 年，哥倫比亞大學化學家布雷斯洛(Ronald Breslow)便提出假說，認為維生素 B1 在細胞內代謝時會形成類似卡賓的中間體。然而，由於人體環境充滿水分，而卡賓在水中通常會瞬間分解，布雷斯洛的觀點在當時被視為「瘋狂」，且數十年間缺乏直接證據。

廣告 廣告

據《SciTechDaily》報導，拉瓦洛(Vincent Lavallo)教授的團隊透過精密分子工程，利用高度氯化的碳硼烷支架包裹卡賓中心，為其穿上「分子盔甲」。這種擁擠的3D結構能物理性阻隔水分子攻擊卡賓的活性端，實驗證實該分子在水中放置數月仍未分解。

研究團隊強調，雖然人體酵素並非使用相同的含氯結構，但此研究證明了只要有特定的「微環境」保護，卡賓確實能在水環境中穩定存續。這解釋了依賴硫胺素的酵素，如何在細胞水相環境中透過穩定高能中間體來進行催化。

論文第一作者拉維普羅盧(Varun Raviprolu)指出，這項突破對工業應用具深遠意義。卡賓常作為金屬催化劑的配體，現行製程多依賴易燃或有毒的有機溶劑。拉維普羅盧表示，若能將水中穩定的概念應用於催化劑設計，未來製造業有望改用環保的水作為溶劑，「這將是邁向綠色化學的一大步」。

此研究成果近日發表於《科學進展》(Science Advances)期刊。拉瓦洛教授指出，科學界仍有許多因反應性過高而無法觀測的「隱形中間體」，透過類似的保護策略，研究人員將能直接觀察並學習這些反應路徑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》咖啡不能算水嗎？ 營養師：這是常見迷思

健康網》呷地瓜防衰老 營養師首推這個品種

假醫師影片害人！稱糖尿病是細菌感染 台大、北榮：查無此人

健康網》劉嘉玲自曝記憶力衰退 營養師：補「健腦堅果」就對了

