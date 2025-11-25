打破婚變傳言！羅晉低調辦父親喪禮 唐嫣「深夜默默陪同守候」畫面曝光

唐嫣、羅晉近一年來不斷被外界揣測「分居」、「離婚」，23日卻因一張「並肩回家」的照片，讓婚變傳言瞬間瓦解。羅晉父親葬禮結束後，兩人被拍到一同步行返家的身影，低調卻緊密的互動，在初冬夜色中格外清晰。

羅晉父親的葬禮於北京八寶山舉行，唐嫣低調現身，並透過特殊通道入場避免造成困擾。儀式結束後，小倆口同車離去，下車後再一起步行返回住處。唐嫣安靜陪在神情憔悴的羅晉身旁，舉止沉穩，也沒有刻意避嫌，兩人的默契自然流露。

今年以來，由於羅晉長期在北京陪伴病重父親，唐嫣則在上海照顧女兒，兩地往返的生活型態掀起外界揣測，有網友甚至以唐嫣社群帳號顯示的IP地點推論婚姻危機，質疑她未到場盡孝。但實際情況是夫妻分工面對家庭變故：羅晉推掉工作專心陪父，唐嫣負責育兒與打理後勤。唐嫣父親日前也到場送別親家，進一步澄清兩家「不和」的傳聞。

目前，夫妻倆共同持股的公司運作正常，8月還曾被民眾遇見一家三口同遊迪士尼，夫妻關係似乎仍穩定經營，只是在低潮時期以更安靜的方式陪伴彼此。不少網友除了心疼兩人被造謠，也嚴厲譴責葬禮偷拍行為，批評「連追悼會都有人偷拍，實在太不尊重」，呼籲外界給予家屬必要的空間。

