打破官署停車特權！中市推下班換位釋出千個停車格：與民共享

台中市躍升全國第二大城市，自用小客車突破百萬輛，停車格一位難求成為市民最大痛點。市長盧秀燕20日在市政會議表示，政府以身作則，打破過去公務員「一人一格、全年占用」的陋習，要求機關下班後釋出車位與民共享。目前全市已盤點22處場域，規模等同4座立體停車場，不僅解決居民燃眉之急，更直接為國庫省下20億元興建經費。

台中市交通局長葉昭甫今天在市政會議上以「活絡停車供給：台中市整體停車規畫暨執行成果」做專案報告，他強調，市府靈活採取「汽機車共用」模式，如郵局前格位白天停機車、晚上變汽車格，極大化空間效率。

盧秀燕直言，過去機關為求便利，占用精華地段車位捨不得釋出，她認為同仁下班後，格位閒置極為可惜，在「先公後私」策略下，西屯、南屯、北屯等多區公所、藝術中心及學校全面響應，目前推動至23處場域，提供1200多個共享格位。

除了釋出空間，開車族最怕找位耗時。交通局開發「台中交通網APP」，市民即便在百公里外的梨山也能掌握即時車位，更首創語音導航功能，提升夜間駕駛與單身女性安全感。

葉昭甫表示，市長任內汽車格已增加6.7萬個，成長率達51％。盧秀燕強調，公用車位來自稅收，權利應由大眾平分，針對以雜物私占格位亂象，市府將持續清理開罰。她認為透過智慧化與共享化，能讓停車場翻轉為充滿植栽綠意的特色空間，讓市民生活更便利。

