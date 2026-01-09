打破年齡框架 Cofit 首推「健康加馬禮盒」

▲Cofit 首推「健康加馬新春禮盒」。（圖／Cofit）

[NOWnews今日新聞] 保健品只適合送長輩？華人最大線上營養師平台 Cofit 我的專屬營養師 今年首度推出「健康加馬 新春禮盒」，以「全齡適用、輕鬆使用」為核心概念，打破保健品禮盒長期被貼上年齡標籤的刻板印象。禮盒嚴選 Cofit 蛋白飲與益生菌，從單身族、小家庭、健身族群到長輩送禮皆適用，也成為企業在年節送禮時，兼顧心意與實用性的健康選擇。整體包裝以設計感十足、配色搶眼的時尚視覺呈現，讓送出的禮盒不會被埋沒在禮物堆中，並搭配訂製的 Cofit 愛心收納袋，象徵新的一年，健康馬上「袋」著走。

廣告 廣告

Cofit 表示，這次新春禮盒在產品挑選上，刻意避開需要額外說明或具高度族群指向性的品項，而是回到多數人日常最容易接觸、也最常被忽略的兩個健康基礎。蛋白飲與益生菌本就與日常飲食高度相關，能因應外食頻繁、作息不固定，或年節期間飲食節奏被打亂等常見生活情境，輕鬆融入日常使用。此外，兩項產品在配方設計上，也特別堅持不額外添加糖與人工香料，讓保健品真正符合健康補充的初衷。收禮者在補充營養時，能減少不必要的身體負擔，也降低「不知道適不適合吃」的心理門檻。

Cofit 機能蛋白飲以植物性蛋白為基底，每份提供 20 克優質植物蛋白，並搭配優質油脂與多種營養，讓補充蛋白質不再只是健身族的選項。年節聚餐後，可作為一餐清爽、無負擔的營養補給；年後回到日常，也能作為代餐或點心使用，簡單補足一日營養，幫助身體循序調整飲食節奏，為新一年的健康生活打好基礎。

Cofit 酵素複合益生菌則添加 300 億專利益生菌，並搭配多種益生菌與消化酵素，協助維持消化道順暢，讓享受美食之後，身體也能輕鬆應對。年節多送一份「助消化」的貼心心意，相較餅乾與糖果，更實用也更容易被記住，陪伴收禮者從熱鬧的年節一路延續到日常生活，吃得安心，也過得輕鬆。

▲Cofit 首推「健康加馬新春禮盒」再送可愛收納袋。（圖／Cofit）

年節送禮，吃得開心很重要，但能不能真的用得到，更關鍵！因此，Cofit 在規劃新春禮盒時，除了精選兩項產品作為內容，也特別為「健康加馬 新春禮盒」設計訂製愛心收納袋，將健康概念延伸至日常生活。收納袋輕巧耐用、外型簡約有型，可隨身掛在包包上、放入隨身包中，甚至作為穿搭的小配件使用，讓新春送禮不只停留在節慶時刻，也讓健康不再只存在於餐桌與補給時刻，而能以更輕鬆、時尚的方式，自然融入每天的生活風格。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

星巴克買一送一有星冰樂！星沁爽單杯特價 春節禮盒88折優惠一覽

謝宜容涉貪一審判4年6月 出庭認罪「收禮盒、圖利廠商」求緩刑

10點開搶！郵局攜北港武德宮 推春節聯名禮盒