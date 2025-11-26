打破年齡迷思 澳研究「55至60歲心智才巔峰」 情緒穩定成職場寶
年齡不再是退休的絕對因素，現代社會正逐漸改變對65歲強制退休的傳統觀念。政府積極推動中高齡就業，肯定資深工作者憑藉豐富經驗與領導力在職場上的價值。研究顯示，人類心智功能在55至60歲達到顛峰，即使65歲後開始下降，但直到75歲才會有明顯降幅。中高齡者的情緒穩定度、豐富人脈與應變能力，正成為職場上的寶貴資產，為跨世代合作提供平衡與支持。
中高齡人士在職場上展現多項優勢。人力銀行高年級事業群資深經理詹宛榕表示，中高齡者擁有豐富的經驗和人脈，能夠快速應變市場變化並做出正確決策，特別適合業務開拓類職位。企業調查也顯示，中高齡同仁普遍在情緒穩定度方面有較佳表現。
年輕人的創意與資深員工的經驗相輔相成，讓企業開始重視高齡者的價值。高齡者通常能夠冷靜面對突發狀況，擅長調解團隊氣氛，並能有效平衡工作節奏。諮商心理師藍挹丰解釋，情緒成熟穩定是一種腦部功能，大腦前額葉負責決策和邏輯思考，幫助人們在不同情境中適當調整言行舉止。豐富的生活經驗讓中高齡者的情緒更為成熟，這是透過學習獲得的能力。
人類的心智功能並非如一般想像會隨年齡下降，澳洲的一項研究發現，人類心智功能在55到60歲才達到顛峰。這項研究檢視了16種認知與人格特質在不同年齡的發展軌跡，包含道德推理、記憶廣度、處理速度、知識和情商等。研究也分析了人格心理學中的外向度、情緒穩定性、盡責度、經驗開放度和親和度。綜合發現整體心智在55到60歲達到高峰，即使65歲後會下降，但降幅要到75歲才會明顯。台安醫院心身醫學科暨精神科醫師許正典說明，這與大腦前額葉的成熟和海馬迴的穩定有關。在青年和壯年時期，人們透過「嘗試錯誤」的方式學習，像踩油門一樣勇於嘗試不同領域。但在55至65歲後，角色轉變為「避免錯誤」，相當於煞車功能，這種前額葉的成熟度和海馬迴的穩定度可能要到55歲甚至70歲左右才會完全發展。
雇主的聘雇標準不應單純以年齡為依據，個人能力與特質同樣重要。隨著職場需求不斷變化，員工也應持續學習與更新技能，才能展現專業價值。詹宛榕建議，企業主在面試時可以了解應徵者近兩到三年間學習新技術的實務經驗，或者與不同年齡層共事或學習的開放心態。對於選擇退休的人士，許正典提醒，維持心智功能需要個人努力。他強調應保持適度勞動和體力活動，讓新陳代謝保持平衡，心智發展才會穩定。同時，社交能力的培養和豐富的社交圈也很重要，能夠維持穩定並保持修正錯誤的能力。退休不只是要保持身體健康，更要維持思考與生活的活力。
更多 TVBS 報導
新北表揚50家中高齡友善企業！6家金質認證
日七旬嬤居高級住宅卻喊沒錢 社會殘酷真相曝光
玻利維亞部落長壽揭秘！「4大健康秘訣」降低心臟病與失智率
退休不需存千萬？高齡者月花僅１萬６８００元 專家曝「基本生活只是起點」
其他人也在看
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 6 小時前
超夯新職缺！家事清潔月薪上看6萬元 業者還推每周一天「有薪福利假」
雙薪家庭越來越多，上班族忙於工作，抽不出空打掃環境收拾家務，使得家事外包需求日益增加。根據人力銀行數據顯示，目前相關職缺數達3.3萬個年增12% ，其中時薪上看400元，更有業者祭出每周多一天「有薪福利假」或是6萬元薪資。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
薪水好、制度佳，為何人才仍選擇離開？專家揭露關鍵原因！
作者/林招煌根據蓋洛普調查，高達 70% 員工離職與主管有關。留才關鍵不在薪水制度，而是主管的領導力與同理心。好主管能創造心理安全感，讓人才願意留下；主管不好，則讓再好的公司也留不住人。為什麼公司留不住人？問題往往不在制度公司規模不錯、制度完善、薪水也有競爭力，卻總是留不住關鍵人才？許多企業主以為問題出在外部條件，事實上，真正讓人才離開的，往往是「人」本身——特別是主管。根據蓋洛普（Gallup）調查，高達 70% 的員工離職原因與直屬主管有關。不是工作太難、福利太少，而是每天共處八小時的主管，決定了員工對工作的滿意度與歸屬感。管理大師彼得・杜拉克（Peter Drucker）曾說過一句名言：“Culture eats strategy for breakfast.”——文化會吃掉你的策略。再高明的商業策略、再完善的流程制度，若沒有主管以正向的方式領導與溝通，組織文化最終仍會崩解。氣氛變調，團隊散漫，人才自然不會久留。好主管創造「心理安全感」一位優秀的主管，不是命令者，而是心理安全感的建立者。他懂得鼓勵表達意見、給予發揮空間，也會在關鍵時刻提供支持與具體回饋。Google 的著名研究「KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 2 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 20 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 5 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 2 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 18 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 17 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 21 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前