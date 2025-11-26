打破年齡迷思 澳研究「55至60歲心智才巔峰」 情緒穩定成職場寶

保持社交，維持思考減緩退化。 （圖／TVBS）

年齡不再是退休的絕對因素，現代社會正逐漸改變對65歲強制退休的傳統觀念。政府積極推動中高齡就業，肯定資深工作者憑藉豐富經驗與領導力在職場上的價值。研究顯示，人類心智功能在55至60歲達到顛峰，即使65歲後開始下降，但直到75歲才會有明顯降幅。中高齡者的情緒穩定度、豐富人脈與應變能力，正成為職場上的寶貴資產，為跨世代合作提供平衡與支持。

中高齡人士在職場上展現多項優勢。人力銀行高年級事業群資深經理詹宛榕表示，中高齡者擁有豐富的經驗和人脈，能夠快速應變市場變化並做出正確決策，特別適合業務開拓類職位。企業調查也顯示，中高齡同仁普遍在情緒穩定度方面有較佳表現。

年輕人的創意與資深員工的經驗相輔相成，讓企業開始重視高齡者的價值。高齡者通常能夠冷靜面對突發狀況，擅長調解團隊氣氛，並能有效平衡工作節奏。諮商心理師藍挹丰解釋，情緒成熟穩定是一種腦部功能，大腦前額葉負責決策和邏輯思考，幫助人們在不同情境中適當調整言行舉止。豐富的生活經驗讓中高齡者的情緒更為成熟，這是透過學習獲得的能力。

人類的心智功能並非如一般想像會隨年齡下降，澳洲的一項研究發現，人類心智功能在55到60歲才達到顛峰。這項研究檢視了16種認知與人格特質在不同年齡的發展軌跡，包含道德推理、記憶廣度、處理速度、知識和情商等。研究也分析了人格心理學中的外向度、情緒穩定性、盡責度、經驗開放度和親和度。綜合發現整體心智在55到60歲達到高峰，即使65歲後會下降，但降幅要到75歲才會明顯。台安醫院心身醫學科暨精神科醫師許正典說明，這與大腦前額葉的成熟和海馬迴的穩定有關。在青年和壯年時期，人們透過「嘗試錯誤」的方式學習，像踩油門一樣勇於嘗試不同領域。但在55至65歲後，角色轉變為「避免錯誤」，相當於煞車功能，這種前額葉的成熟度和海馬迴的穩定度可能要到55歲甚至70歲左右才會完全發展。

雇主的聘雇標準不應單純以年齡為依據，個人能力與特質同樣重要。隨著職場需求不斷變化，員工也應持續學習與更新技能，才能展現專業價值。詹宛榕建議，企業主在面試時可以了解應徵者近兩到三年間學習新技術的實務經驗，或者與不同年齡層共事或學習的開放心態。對於選擇退休的人士，許正典提醒，維持心智功能需要個人努力。他強調應保持適度勞動和體力活動，讓新陳代謝保持平衡，心智發展才會穩定。同時，社交能力的培養和豐富的社交圈也很重要，能夠維持穩定並保持修正錯誤的能力。退休不只是要保持身體健康，更要維持思考與生活的活力。

