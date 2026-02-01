打破慣例！iPhone 18系列採分段上市 時間曝光

蘋果每年都會推出新款手機，今年將發表iPhone 18系列。（示意圖／翻攝自Unsplash）





自2007年首款iPhone問世以來，蘋果每年都會推出新款手機，今年將發表iPhone 18系列。不過，消息人士指出，蘋果此次將採分段上市策略，會優先發表iPhone 18 Pro系列與iPhone Fold機種，而標準版的iPhone 18將延至2027年上半年才會進行發布。

蘋果改採分段上市

根據《日經亞洲》、《富比士》報導，《日經亞洲》引述知情人士消息指出，iPhone Fold為今年全新推出的產品線，將會在2026年秋季進行產品發表。不過，受記憶體晶片及其他關鍵材料價格大幅波動影響，蘋果決定優先發布利潤率更高的iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，以擴大整體營收與利潤。

廣告 廣告

此外，蘋果爆料媒體《MacRumors》指出，iPhone 18 Pro系列將新增一些功能，包含搭載採用台積電2奈米製程與新型封裝技術打造的A20 Pro晶片，以及將導入螢幕下Face ID技術，有望使螢幕上方不再需要「動態島」挖孔，可以實現真正的「全螢幕」。

iPhone 18標準版延後亮相

受記憶體與零組件成本飆漲影響，以及確保iPhone Fold的生產品質，標準版iPhone 18將延至2027年上半年上市，而iPhone Air 2的發表時間尚無明確消息，市場普遍認為2026年內推出的可能性不高。

更多東森新聞報導

iPhone 17 Pro再傳災情！他用濕紙巾擦「宇宙橙」竟掉色

iPhone 17 Pro 「一情況」畫質慘輸OPPO？網點出關鍵原因

iPhone 17 熱銷掀換機潮 標準版成黑馬帶動周邊搶購潮

