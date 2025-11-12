打破放颱風假「才放帥照」慣例 蔣萬安笑稱：依科學專業數據做決定

被問到「是不是打破放颱風假才放帥照的慣例？」蔣萬安笑稱，「就是依照科學、專業的數據做決定。」（本刊資料照）

鳳凰颱風侵襲台灣，中南部地區多數縣市今（12）日都放颱風假，昨（11）日晚間台北市長蔣萬安在臉書宣布今天正常上班上課時，特別放上清楚露臉照公告，他今天就被記者問到「是不是打破放颱風假才放帥照的慣例？」蔣萬安笑稱，「就是依照科學、專業的數據做決定。」

上個月20日台灣受到東北季風及風神颱風外圍環流影響，出現共伴效應，中央氣象署當時就發布「大規模或劇烈豪雨」1020豪雨事件，並列出24小時累計雨量預測，顯示基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣都達停班停課標準。但後來僅宜蘭宣布停止上班上課，蔣萬安的臉書因此被網友灌爆，像是「蔣不聽」「為什麼不放你的市長玉照了」等等。

近日鳳凰颱風侵襲台灣，昨（11）日北北基桃並未共同宣布放颱風假消息，僅桃園市單獨放假，雙北、基隆則照常上班、上課，此舉再度引發網友不滿，湧入蔣萬安臉書留言，「北北基桃不是共同體嗎 桃園放了欸」「何謂北北基桃」「分區就算了，還能把里分出來」「殺假boy」。

隨著鳳凰颱風漸漸靠近台灣，對於北台灣天氣影響漸漸變小，北北基桃今天都照常上班上課，蔣萬安昨天於臉書po文宣布此消息時，特別放上清楚露臉照，再度引起網路熱議。蔣萬安今天出席活動時，就被記者追問「是不是打破放颱風假才放帥照的慣例？」蔣萬安笑稱，「就是依照科學、專業的數據做決定。」而他坦言自己現在更關心宜蘭的淹水狀況，並提到可以隨時提供支援與相關協助。

