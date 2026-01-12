打破標準配置的想像!桃園22.62坪退休宅以雙床設計與貓通道回應家的多元需求
編輯 張若蓁｜圖片提供 寬象空間室內裝修有限公司
小編帶你看好宅
坐落於桃園的22.62坪新成屋住宅，是即將退休的屋主夫妻未來的新家，寬象空間室內裝修有限公司跳脫標準格局配置，延長走道空間，增加儲藏室、貓通道與全齡設計，讓個空間機能變得完善，也讓家人們的需求被溫柔接住。
入室玄關以異材質地坪清楚劃分落塵區域，界定內外轉換的儀式感；立面結合木格柵與門片語彙，凝塑溫潤而親切的迎賓氛圍，大面落地鏡則提供外出前從容檢視穿搭的實用機能，同時也修飾原始建築結構大樑。步入公領域，特殊塗料在光線映照下展現內斂而細膩的層次變化，弧形壁龕呼應小餐桌的柔和外型，同時作為展示端景，為日常注入優雅而安定的生活畫面。特殊塗料自公領域鋪展至沙發背牆，柔和地牽引場域之間的視覺與情感連結，讓身為家的中心的客、餐廳，瀰漫溫潤而安定的生活氣息。
屋主熱愛料理，為放大廚房空間尺度，設計上拆除鄰側小房間，釋放出擺放中島的餘裕，使烹飪、備餐與聚會用餐得以串聯，展現更開放且具延展性的生活模式。櫃體選用深栗色木質鋪陳，搭配復古花磚地坪，在內斂暖調的間接照明襯托下，整體空間瀰漫溫馨而富有層次的居家氛圍。愛貓的生活區定調於公領域，設計師於媒體櫃旁規劃貓砂、飲食區與貓通道，讓毛孩能在日常中與屋主緊密相伴。
主臥室床頭以綠色特殊漆鋪陳，內斂紋理豐富視覺層次。床鋪設計採用雙床概念，搭佐床頭兩側的小壁燈，讓屋主二人能在共處的同時，保留生活的獨立性，睡眠更安穩。梳妝台的旋轉化妝鏡，讓屋主在使用完後，能將其收起，化解風水疑慮，也避免夜起時因明鏡受到驚嚇的可能。
小編的最愛
儲藏室透過延伸主臥入口動線而生，不僅有效擴充收納機能，也同步放大並優化三個相鄰空間的使用效益。主臥室因此配置了完整的梳妝台與高容量衣櫃；餐廳尺度得以釋放，整體空間感更為寬敞；客廳外觀則形成柔和的包角設計，讓人在停留其中時，能被溫潤安定的氛圍所包覆。不到一坪的調整，卻為三個空間帶來更完整且平衡的機能表現。
寬象空間室內裝修有限公司／范相禎
地址：台北市內湖區康寧路三段99巷8弄5號1樓
電話：0912531788、02-26312267
Email：widedesign001@gmail.com
網站：http://widedesign001.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
高彩小坪數中古屋 畫風一轉簡約寵物宅│16坪
16坪的中古屋，在迪品空間設計巧妙改造下，設計師以色彩、空間規劃上達到美學與功能的完美結合，將原本壓迫感十足的空間，轉化為明亮且開放的生活場域，並充分考慮屋主與毛孩的需求，成功打造出既舒適又安全的人寵共居生活空間。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
30坪四房大坪效 天使總監圓夢計畫│美式風
為了在30坪內實踐四房心願，同時精準掌握預算，設計團隊悉心援引淺色調鋪陳全域，諸如純白地坪、大地色系的藤色立面，以及皎潔電視牆佐璨金、石材肌理妝點精緻氣派，進一步整合總體傢具傢飾、陳設軟裝之色彩計畫，既表述視覺和諧又有放大效果，一舉數得。格局方面，考量客廳和女兒房之間存在一道橫樑，為了替後者爭取更多收納量能，遂將其牆面朝客廳方向外推，與玄關櫃對齊，重塑整體方正格局；然而，沙發背牆兩側仍保留給客廳，內凹處擘劃結合收納、風水財位之端景櫃疊砌層次感，因此視覺感官上客廳其實沒有變小，反倒還賦予公領域完整的採光窗，營造寬敞開闊的空間感。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清煦|北歐風|35坪
清風恣意拂開簾紗，攜同溫煦天光、屋側山光綠意悠然暢遊入室，使米白及淺木交織的簡潔柔景間，更添幾分大自然的明亮靈動，令居者們歸來便如同沉浸天地環抱之中，盡享「家」放鬆舒心的溫馨暖意、徹底洗滌身心倦意後，邁向每個美好明日幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
走進北歐童話小木屋 流露俏皮玩心的清爽宅
為20多年老屋打開光的通道，換上屋主喜愛的北歐風樣貌，成就明亮溫馨居所。恆岳空間設計蔡岳儒設計師以無垢清新筆觸，將格局化零為整，輕巧地讓空間穿上柔和色彩，勾畫出獨特的小木屋造型牆，打造具童話感的自然、舒放寓所。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 109
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 46
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 75
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 31
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 2 小時前 ・ 917
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 22 小時前 ・ 238
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
新／「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 73
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 21 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66