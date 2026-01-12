打破標準配置的想像!桃園22.62坪退休宅以雙床設計與貓通道回應家的多元需求

編輯 張若蓁｜圖片提供 寬象空間室內裝修有限公司

坐落於桃園的22.62坪新成屋住宅，是即將退休的屋主夫妻未來的新家，寬象空間室內裝修有限公司跳脫標準格局配置，延長走道空間，增加儲藏室、貓通道與全齡設計，讓個空間機能變得完善，也讓家人們的需求被溫柔接住。



入室玄關以異材質地坪清楚劃分落塵區域，界定內外轉換的儀式感；立面結合木格柵與門片語彙，凝塑溫潤而親切的迎賓氛圍，大面落地鏡則提供外出前從容檢視穿搭的實用機能，同時也修飾原始建築結構大樑。步入公領域，特殊塗料在光線映照下展現內斂而細膩的層次變化，弧形壁龕呼應小餐桌的柔和外型，同時作為展示端景，為日常注入優雅而安定的生活畫面。特殊塗料自公領域鋪展至沙發背牆，柔和地牽引場域之間的視覺與情感連結，讓身為家的中心的客、餐廳，瀰漫溫潤而安定的生活氣息。



屋主熱愛料理，為放大廚房空間尺度，設計上拆除鄰側小房間，釋放出擺放中島的餘裕，使烹飪、備餐與聚會用餐得以串聯，展現更開放且具延展性的生活模式。櫃體選用深栗色木質鋪陳，搭配復古花磚地坪，在內斂暖調的間接照明襯托下，整體空間瀰漫溫馨而富有層次的居家氛圍。愛貓的生活區定調於公領域，設計師於媒體櫃旁規劃貓砂、飲食區與貓通道，讓毛孩能在日常中與屋主緊密相伴。



主臥室床頭以綠色特殊漆鋪陳，內斂紋理豐富視覺層次。床鋪設計採用雙床概念，搭佐床頭兩側的小壁燈，讓屋主二人能在共處的同時，保留生活的獨立性，睡眠更安穩。梳妝台的旋轉化妝鏡，讓屋主在使用完後，能將其收起，化解風水疑慮，也避免夜起時因明鏡受到驚嚇的可能。



儲藏室透過延伸主臥入口動線而生，不僅有效擴充收納機能，也同步放大並優化三個相鄰空間的使用效益。主臥室因此配置了完整的梳妝台與高容量衣櫃；餐廳尺度得以釋放，整體空間感更為寬敞；客廳外觀則形成柔和的包角設計，讓人在停留其中時，能被溫潤安定的氛圍所包覆。不到一坪的調整，卻為三個空間帶來更完整且平衡的機能表現。

