打破父姓霸權！「從母姓」比率創新高

▲根據內政部最新統計，截至今年9月底，新生兒共有8萬1381人，而有「從母姓」的人數有4884人創歷史新高。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 全球面臨少子化，去年台灣成為生育率最低之地，根據內政部最新統計，2025年9月底前，台灣新生兒共有8萬1381人。不過有趣的是，「從母姓」的人數有4884人創歷史新高，傳統從父姓的框架似乎逐漸被打破。

從母姓者逐年增加 花東地區比例最多

內政部觀察2020年至2025年前9月各年出生嬰兒「從姓」情形，從父姓者比率從原本的94.7%，下降至93.9%，而從母姓比率則是由5.2%增加至6.0%。其中，從母姓比率前5名分別為台東縣16.8%、花蓮縣16.5%、屏東縣9.0%、南投縣7.4%、基隆市7.3%。敬陪末座的則是雲林縣、嘉義市、連江縣比例不到4%，其中連江縣只有百分之2點多。

從母姓比率緩增 打破傳統框架

另外，若依從姓決定方式統計，由父母雙方約定從父姓者，占96.5%，從母姓者為3.4%，從母姓比率亦自2020年2.6%增加至2025年的3.4%。若由一方決定，則從母姓者占99.0%，從父姓者僅0.8%。顯示台灣雖仍以父系社會為主，惟從母姓比率呈緩增趨勢。

資料來源：內政部

