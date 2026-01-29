打破禁令的溫柔 聖誕島唯一犬公民

在澳洲聖誕島，法律長年禁止進口犬貓，以保護島上獨有的生態環境，除了唯一的例外，一隻名叫「夏洛」的狗狗。她以輔助犬的身分，破例來到島上，更成了居民生活中無可取代的陪伴。

不論走到哪，都能享受所有人的寵愛，因為整座島上只有一隻狗。

印度洋領地支援協調員 塞洪瓦德：「牠真的很被這裡需要，校車經過時，孩子們都會從車窗揮手喊，夏洛，已經是每天的例行公事。」

這裡是距離西澳海岸1千多公里的聖誕島，法律禁止進口犬貓，避免新的疾病或外來物種，威脅島上特有的野生動物。不過島上其實還有一些貓咪，只有狗狗長年缺席。

居民：「(狗狗才能給予)那種無條件的愛，即使我們不認識牠，牠還是會靠過來，依偎著你，用那雙大眼睛看著你。」

夏洛原本是輔助犬，飼主返回澳洲本土後，由支援協調員接手照顧，居民也可以輪流帶牠外出散步。

印度洋領地支援協調員 塞洪瓦德：「(狗狗)能帶來的情感支持，遠遠超過雞或蜥蜴，這一點，從大家對夏洛的回應，就能看出來。」

