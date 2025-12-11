打破禁忌理解自己 性別名人講堂陪縣民談親密自主

臺東縣政府主辦的「HerHer有名—性別名人講堂」系列活動最終場，在臺東市兒少家庭福利館與鄉親進行交流。

臺東縣政府主辦的「HerHer有名—性別名人講堂」系列活動最終場，邀請性愛教練Jing以「從親密開始：找回你的身體感受與慾望主權」為題，在臺東市兒少家庭福利館與鄉親進行交流，活動現場座無虛席，參與者互動踴躍，許多民眾回饋「這是一堂溫柔且重要的課」，為系列活動劃下溫暖結尾。

社會處長陳淑蘭指出，臺東近年在推動性別平等與友善生活環境上不斷努力，縣府始終將「尊重多元、理解自我」視為建構溫暖社會的重要核心。親密關係、身體自主與性別意識是每個人都會面對的生活議題，但受傳統文化與社會禁忌影響，多數人往往羞於談論。透過專業且安全的學習場域，希望陪伴縣民以更自在、健康的方式面對自己的身體與情感，讓臺東成為真正尊重多元、包容不同聲音的城市。

這次講座講者Jing長期推廣性教育、身體主權與親密關係教學，擅長將科學知識轉化為易懂語言，以高度敏感度拆解傳統迷思。講座中，除引導民眾認識身體界線、建立溝通慾望的方法，也透過專業性、風險提醒與實際應用，讓民眾在安心環境下獲得正確知識。

陳淑蘭處長強調，理解自己的身體、認識彼此的差異，是每個人都應享有的權利，縣府將持續在教育與社會支持上扮演重要角色。

講座在輕鬆而不失深度的氛圍中進行，在Q&A時段，許多民眾提出長久以來不敢表達的疑問，包括親密時的不適、伴侶溝通、身體羞愧與情緒調適等。Jing以專業與真誠回應，並鼓勵大家「用理解取代羞赧，用知識取代誤解」。參與者回饋熱烈，更有長輩笑稱「原來親密也可以這麼健康、自然」。

「HerHer有名」自9月起接續推出江老師的婚姻與自我對談、黃小胖的語言力量課程、九粒Jolie的身心療癒分享，每一場皆深受鄉親支持。