知名日系車廠Mazda，推出一款全新概念跑車，"Iconic SP"，並"Smile Every Mile"作為展出主軸，結束在台北的巡展以後，第二站來到了臺中國家歌劇院，將充滿科技感的概念跑車，開進藝文中心，跨界組合，顛覆過往巡展方式，也更加充滿溫度！

陽光灑落，每個角度，都呈現不同層次的色彩，這是Mazda全新推出的概念跑車"Iconic SP"！

Mazda Iconic SP巡展到台中! 展現科技與藝術跨界組合（圖／民視新聞）





台灣馬自達汽車品牌公關柳婷方：「這台概念跑車是我們品牌對於，純粹駕馭樂趣，以及永續移動的具體代表作，那它搭載了雙轉子增程電動系統，它能提供最高370匹馬力，同時使用再生能源充電及回充，具體實現碳中和的理念，去達到真正的永續移動。」

Mazda Iconic SP，除了強調駕馭美學、永續移動，在車身顏色，整體線條，也耗費極大心血，廠商更是顛覆以往概念，讓充滿科技感的概念車，在滿滿藝文氣息的臺中歌劇院展出，打破民眾對於科技感的冰冷印象。

民眾：「就覺得蠻帥的啊，有點像是科技跟藝術的碰撞，蠻不錯的蠻喜歡的。」

民眾：「沒有想到這樣科技感的東西，可以跟人文藝術結合，而且不用去日本就可以看的到，這樣的概念車真的很棒。」





打破科技冰冷印象! Mazda概念跑車開進臺中歌劇院（圖／民視新聞）





日系車廠巡展，來到第二站臺中站，從1/9日開始，在臺中國家歌劇院，舉辦為期10日的展出，讓民眾可以近距離觀賞，這新穎的跨界組合！

台灣馬自達汽車品牌公關柳婷方：「繼去年的台北車展以後，我們希望能夠，讓移動美學更貼近市民的日常，所以我們這次特別移師到，臺中國家歌劇院，展開一個為期10天的展出，希望能夠讓蒞臨的民眾，台灣馬自達汽車品牌公關柳婷方，感受到我們品牌的駕馭美學。」

將科技感概念車，開進藝文中心，呈現完全不同的巡展方式，更貼近民眾生活，也更加有溫度。

原文出處：打破科技冰冷印象！ Mazda概念跑車開進臺中歌劇院

