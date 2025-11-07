打破紀錄！ 白馬磁磚連續16年榮獲台灣精品獎

在第34屆台灣精品獎中，一舉以四項系列榮獲殊榮。（圖：白馬磁磚提供）

白馬磁磚再傳捷報！在第34屆台灣精品獎中，一舉以四項系列榮獲殊榮，包括「凱旋」、「芝加哥」、「艾爾石」及「理想家」系列。白馬磁磚以連續16年得獎的傲人成績，成為磁磚產業唯一締造此紀錄的品牌，展現品牌在創新設計、品質研發與永續製造上的全方位實力。

台灣精品獎有「產業界奧斯卡」之稱，由經濟部嚴選上百名國內外專家依據「研發、設計、品質、行銷、台灣製造」五大評選標準進行評比，獲選產品皆代表台灣製造的最高榮譽與國家級保證。白馬磁磚能連續16年蟬聯此殊榮，不僅是磁磚產業唯一創下此紀錄的品牌，更以累計49項得獎產品的優異成績，穩居業界之冠。

白馬磁磚長期推動綠色製程與永續理念，導入高端設備及節能減排生產，讓建材不僅兼具美學與功能，更能符合現代環保趨勢。此次得獎的四項系列產品，皆展現品牌在品質、創新及空間應用的獨特魅力。

白馬磁磚表示，這項榮耀屬於每一位努力不懈的同仁。未來將持續以「真材實料，創新永續」為核心，帶給使用者更高品質、更具設計感的磁磚產品，為生活空間注入更多美學與價值，打造更優質、更永續的生活建築環境。