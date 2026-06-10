打破藍綠對決格局 第三勢力政黨聯盟攜手提名參選人迎戰

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司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟公布年底九合一選舉參選人。 圖：司法改革黨/提供

[Newtalk新聞] 隨著2026年九合一選舉逐漸升溫，第三勢力政黨整合動作持續加快，政治理念各具特色的第三勢力政黨，包括司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟今(10)日上午舉辦「第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人說明會」，正式對外發表共同理念與選舉布局，並由各黨主席及代表說明政見、介紹參選人，展現跨黨合作、共同投入年底選戰的決心，工黨前主席王義雄應邀致詞，回顧台灣民主發展及工運歷程，勉勵第三勢力持續扮演監督執政、深化民主的重要角色。活動最後由三黨代表共同呼籲理念相近的改革力量持續合作，凝聚更多社會支持，期盼以跨黨聯盟模式，為台灣地方政治注入更多元的聲音與改革能量，並迎接即將到來的九合一選舉挑戰。

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司法改革黨主席張靜發表政見並介紹該黨參選人。身兼資深律師的張靜，今年宣布投入高雄市長選舉後，即持續主張以司法制度改革作為施政核心，提出推動陪審制度、建立司法退場機制、檢察長民選及強化司法問責等多項改革方向，希望透過制度革新，重建人民對司法的信任。他也多次公開表示，希望整合理念相近的小黨，共同突破藍綠長期主導政治資源的局面，讓第三勢力在地方政治發揮更大影響力。

台灣工黨主席晏揚清近年來，持續主張以勞工、基層民眾及青年權益作為施政重點，強調推動社會公平、居住正義、司法改革、產業升級及和平穩定發展等政策方向，並呼籲建立更完善的社會安全制度，提升基層勞工與弱勢族群福祉。他認為，在現今政治環境下，小黨若各自發展將難以突破，因此期待透過政黨合作，建立共同平台，凝聚改革力量。

左翼聯盟召集人顏坤泉則將代表左翼聯盟說明政策理念，預計針對社會公平、勞動權益、青年參與及公共政策改革等議題提出看法，並呼應第三勢力共同改革訴求，強調跨政黨合作的重要性。

事實上，司法改革黨與台灣工黨近月已多次公開釋出合作訊號，今年5月台灣工黨黨員大會中，張靜與晏揚清即同台呼籲理念相近的小黨應加強整合，避免第三勢力因分散而削弱競爭力，並共同建立長期合作平台，當時即被外界視為年底選戰整合的重要前奏。張靜表示，這次記者會除說明三黨共同理念外，也將正式介紹各黨投入年底地方選舉的參選人，希望透過公開政見發表，讓社會了解第三勢力除監督政府外，也已具備提出完整政策與培養政治人才的能力，提供選民不同於藍綠對立之外的新選擇。

三黨參選人名單如下：司法改革黨─高雄市長參選人黨主席張靜、高雄市前鎮/小港區市議員參選人李政憲、台中市大雅/潭子/神岡區市議員參選人張烱春；台灣工黨─花蓮縣長參選人​羅佩秦​、高雄市鳳山區二甲里里長參選人楊添貴。

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