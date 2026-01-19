打破超商咖啡價格天花板！7-ELEVEN開賣每杯2000元咖啡 超限定開喝
記者李鴻典／台北報導
瞄準頂級黑金市場，7-ELEVEN宣布，自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2,000元，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。
「阿里山豆御香藝伎咖啡」為阿里山最著名咖啡莊園代表，本批次獲2025藝伎水洗組特等獎，限定於5家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售，民眾可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演，每杯手沖價 2,000元再加贈禮賓券3張，價值600元(每張可兌換價值200元以內手沖，期限內至5家門市換購)。
「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」批次獲2025年藝伎水洗組頭等獎，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，每杯手沖價450元，同步開賣咖啡豆，每包售價1,150元(60g)。
另外，迎接馬年到來，CITY CAFE今年以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，自1月21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」(中熱85元/大冰95元)，以濃郁香蕉風味搭配經典拿鐵，寓意新年「招好運、進好財」，且購買任一杯再免費加贈「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款(非自來水印章，可自行搭配印泥使用。款式隨機贈送，每款數量有限，贈完為止)，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語。
全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站！南台灣最受矚目的盛事「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於 2 月 7 日在高雄愛河灣登場，延續冬日遊樂園概念，將愛河灣打造為夢幻的光影場域。
「全家」已連續 3 年響應高雄燈會活動，此次將首度與適逢 60 週年的跨世代人氣 IP「超人力霸王」聯名，邀經典初代「超人力霸王」與人氣王「超人力霸王迪卡」兩大英雄跨界助陣，串聯全台店舖與電商平台「全家行動購」，自2月4日陸續推出多款聯名限定周邊，從燈會開展一路延續至元宵，囊括Let's Café、Let’s Tea專屬杯身，以及Q萌可愛的超人力霸王造型杯塞及夜間賞燈必備「造型拍拍燈手環」，也共同邀請全台民眾與相信光的大小粉絲們，一起帶著「光」的力量，點亮2026高雄冬日遊樂園！
20日適逢二十四節氣中的大寒，也是一年當中最寒冷的時刻，根據氣象預報，新一波強冷空氣團即將來襲，全家看準溫暖商機，提供包含「溫罐系列飲品」、「FamiCollection發熱衣」、現做熱食區「SOHOT炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、「隨買跨店取」Let‘s Café熱飲等多項好康優惠。
優惠一：FamiCollection指定發熱衣任選第2件7折
優惠二：溫罐系列飲品任選2件8折
優惠三：南洋酸辣燙 馬尚煮全品項任選4入69元
優惠四： SOHOT炎選炸烤物(限店販售)
優惠五：「隨買跨店取」Let‘s Café，大杯特濃美式/拿鐵 同商品+10元多1件、大杯單品美式/拿鐵 同商品+10元多1件。
愛金卡公司推出三款全新icash2.0卡片，【2025 Little Witches icash2.0】包含廉世彬、高佳彬、陳伊、金吉娜…等9位女孩亮麗集合，這次除了每位女孩個人專屬卡面外，更加入1款女孩團體卡款，共10款版面，採盲包方式販售！
盲包中加入超稀有「親簽隱藏版」，由女孩本人親自簽名卡款，出現機率約0.9%，堪稱抽到直接封神！購買卡片結帳時提供uniopen會員登錄，即可再加碼參加抽獎活動，有機會把 Little Witches全員親筆簽名T-shirt帶回家。
【2026 招財進喵刮刮樂 icash2.0】將刮刮樂遊戲設計於卡片背面，每張卡片都能隨機刮出OPENPOINT點數，最高可獲得10,000點OPENPOINT（等值10,000元）。
【烘爐地-金運當頭 icash2.0】以知名求財聖地烘爐地為主題，卡面以Q版土地公搭配金色視覺設計，整體氛圍尊貴又不失可愛，最大特色在於每一張卡片都實際於烘爐地完成過爐祈福儀式，隨卡更貼心附贈一份烘爐地發財金兌換券，讓信眾能前往烘爐地兌換。
迎接馬年進入倒數，看準國人過年圍爐既想方便又要澎湃的需求，漢來美食集團旗下中餐眾多品牌齊出招；福園台菜海鮮餐廳跟巨蛋宴會廳，同步推出2026除夕外帶團圓餐，都主打6菜1甜點，七道佳餚色香味俱全，售價皆為9,888元。福園的【迎春五福喜臨門】，嚴選野生烏魚子、老滷澳洲鮑、花雕醉雞卷、澎湖脆冰卷、秋耳海蜇絲，為您獻上五福開胃菜！年菜必備的【五香巧手白鯧魚】，白鯧魚肉質細緻，入口鬆軟，象徵年年有餘。年夜飯中上最關鍵的靈魂好味道【八珍海鮮羹】各式好料燉煮於肉羹中與大白菜的鮮美融合，寓意廣納海川，好運攏總來。巨蛋宴會廳則以好彩頭取勝，【招財元寶黃金筍】、【干貝櫻花蝦米糕】分別象徵招財進寶、步步高升，最後再以【迎春慶團圓年糕】作結。
鎖定4~6人小家庭，上菜片皮鴨餐廳推出9道極品佳餚，售價為7,288元。主打【即烤櫻桃片皮鴨】，嚴選極品「櫻桃鴨」鴨皮油滋酥脆，鴨肉鮮嫩多汁，搭配【蒜蒸銀絲清蒸鱈場蟹身】、【荷塘甘露清蒸龍虎斑】、【荷葉飄香糯米雞】、【棗皇北菇燉鹿野雞湯】，山珍海味應有盡有，甜點有【熔岩黑金包】、【手工紅豆豆花】，整桌豐盛又具高CP值。溜溜酸菜魚專賣店則有4人除夕外帶套餐，價格為2,950元，主鍋有招牌酸菜、香濃番茄、麻辣水煮任選，搭配川椒雙味催淚彈、香辣口水雞、蟹絲松露捲，為年夜飯增添川味亮點。
更多三立新聞網報導
肯德基全新原味蛋撻買一送一、這樣點只要1元！達美樂大龍蝦披薩3888元
強烈大陸冷氣團來襲！全台急凍「斷崖式降溫」北部濕冷探10度高山恐降雪
聯手五大領域創作者！CONVERSE發表兩新鞋履 Gap下殺5折起
馬到成功迎新年！HUAWEI首推兩款科技美學新品 Dyson抽999.9純金金飾
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 92
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 17
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 46
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 29
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 123
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 4 小時前 ・ 110
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 22
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 11 小時前 ・ 5
日職》40歲荻野貴司曾想要來台灣加入中職！ 月薪不到6萬轉戰捷克
前日職安打、盜壘王，40歲的外野手荻野貴司，今年球季已經找到新東家，他即將在捷克強隊Draci Brno效力，他簽下5個月的合約，月薪約20幾萬日幣，等於約5-6萬台幣左右，其實荻野貴司也曾考慮到台灣、韓國打球，但沒有機會。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 779
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 55
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 10
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 661
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
獲利飆316%！大研生醫1拆10生效 新股今亮相「開盤鎖漲停」2關鍵曝光
保健品大研生醫（7780）受惠2025年營收、獲利雙雙創下歷史新高，在完成股票面額「一拆十」的資本調整後，今（19）日以新代碼「大研生醫*」正式恢復上市交易。由於入手門檻大幅下修，加上基本面強勢護航，股價一開盤即跳空直奔20.35元漲停鎖死，爆出逾3.3萬張天量，市場買氣很熱！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言