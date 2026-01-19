打破超商咖啡價格天花板！7-ELEVEN開賣每杯2000元咖啡 超限定開喝

記者李鴻典／台北報導

瞄準頂級黑金市場，7-ELEVEN宣布，自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2,000元，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。

7-ELEVEN自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次。（圖／品牌業者提供）

「阿里山豆御香藝伎咖啡」為阿里山最著名咖啡莊園代表，本批次獲2025藝伎水洗組特等獎，限定於5家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售，民眾可先洽詢指定門市預約體驗，將由受過咖啡專業訓練的門市夥伴專人手沖展演，每杯手沖價 2,000元再加贈禮賓券3張，價值600元(每張可兌換價值200元以內手沖，期限內至5家門市換購)。

「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯手沖價2,000元再加贈禮賓券3張。（圖／品牌業者提供）

「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」批次獲2025年藝伎水洗組頭等獎，限定於21家「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館開賣，每杯手沖價450元，同步開賣咖啡豆，每包售價1,150元(60g)。

阿里山豆御香藝伎咖啡限定於5家「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館販售，可先洽詢指定門市預約體驗。（圖／品牌業者提供）

另外，迎接馬年到來，CITY CAFE今年以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，自1月21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」(中熱85元/大冰95元)，以濃郁香蕉風味搭配經典拿鐵，寓意新年「招好運、進好財」，且購買任一杯再免費加贈「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款(非自來水印章，可自行搭配印泥使用。款式隨機贈送，每款數量有限，贈完為止)，分別為好運、財運、成功、安康、戀愛，不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語。

活動期間購買蕉財進寶香蕉風味拿鐵任1杯送馬上開運元寶印章筊任1個。（圖／品牌業者提供）

全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站！南台灣最受矚目的盛事「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於 2 月 7 日在高雄愛河灣登場，延續冬日遊樂園概念，將愛河灣打造為夢幻的光影場域。

全家×2026高雄冬日遊樂園，超人力霸王聯名杯身2月4日登場。（圖／品牌業者提供）

「全家」已連續 3 年響應高雄燈會活動，此次將首度與適逢 60 週年的跨世代人氣 IP「超人力霸王」聯名，邀經典初代「超人力霸王」與人氣王「超人力霸王迪卡」兩大英雄跨界助陣，串聯全台店舖與電商平台「全家行動購」，自2月4日陸續推出多款聯名限定周邊，從燈會開展一路延續至元宵，囊括Let's Café、Let’s Tea專屬杯身，以及Q萌可愛的超人力霸王造型杯塞及夜間賞燈必備「造型拍拍燈手環」，也共同邀請全台民眾與相信光的大小粉絲們，一起帶著「光」的力量，點亮2026高雄冬日遊樂園！

全家與超人力霸王聯名，自2月4日陸續推出多款聯名限定周邊。（圖／品牌業者提供）

20日適逢二十四節氣中的大寒，也是一年當中最寒冷的時刻，根據氣象預報，新一波強冷空氣團即將來襲，全家看準溫暖商機，提供包含「溫罐系列飲品」、「FamiCollection發熱衣」、現做熱食區「SOHOT炎選」、南洋酸辣燙「馬尚煮」、「隨買跨店取」Let‘s Café熱飲等多項好康優惠。

FamiCollection指定發熱衣任選第2件7折。（圖／品牌業者提供）

優惠一：FamiCollection指定發熱衣任選第2件7折

優惠二：溫罐系列飲品任選2件8折

優惠三：南洋酸辣燙 馬尚煮全品項任選4入69元

優惠四： SOHOT炎選炸烤物(限店販售)

優惠五：「隨買跨店取」Let‘s Café，大杯特濃美式/拿鐵 同商品+10元多1件、大杯單品美式/拿鐵 同商品+10元多1件。

「隨買跨店取」Let‘s Café優惠－大杯特濃美式或拿鐵，同商品加10元多1件。（圖／品牌業者提供）

愛金卡公司推出三款全新icash2.0卡片，【2025 Little Witches icash2.0】包含廉世彬、高佳彬、陳伊、金吉娜…等9位女孩亮麗集合，這次除了每位女孩個人專屬卡面外，更加入1款女孩團體卡款，共10款版面，採盲包方式販售！

2025 Little Witches icash2.0。（圖／品牌業者提供）

盲包中加入超稀有「親簽隱藏版」，由女孩本人親自簽名卡款，出現機率約0.9%，堪稱抽到直接封神！購買卡片結帳時提供uniopen會員登錄，即可再加碼參加抽獎活動，有機會把 Little Witches全員親筆簽名T-shirt帶回家。

2025 Little Witches icash2.0。（圖／品牌業者提供）

【2026 招財進喵刮刮樂 icash2.0】將刮刮樂遊戲設計於卡片背面，每張卡片都能隨機刮出OPENPOINT點數，最高可獲得10,000點OPENPOINT（等值10,000元）。

2026招財進喵刮刮樂icash2.0。（圖／品牌業者提供）

【烘爐地-金運當頭 icash2.0】以知名求財聖地烘爐地為主題，卡面以Q版土地公搭配金色視覺設計，整體氛圍尊貴又不失可愛，最大特色在於每一張卡片都實際於烘爐地完成過爐祈福儀式，隨卡更貼心附贈一份烘爐地發財金兌換券，讓信眾能前往烘爐地兌換。

烘爐地-金運當頭icash2.0。（圖／品牌業者提供）

迎接馬年進入倒數，看準國人過年圍爐既想方便又要澎湃的需求，漢來美食集團旗下中餐眾多品牌齊出招；福園台菜海鮮餐廳跟巨蛋宴會廳，同步推出2026除夕外帶團圓餐，都主打6菜1甜點，七道佳餚色香味俱全，售價皆為9,888元。福園的【迎春五福喜臨門】，嚴選野生烏魚子、老滷澳洲鮑、花雕醉雞卷、澎湖脆冰卷、秋耳海蜇絲，為您獻上五福開胃菜！年菜必備的【五香巧手白鯧魚】，白鯧魚肉質細緻，入口鬆軟，象徵年年有餘。年夜飯中上最關鍵的靈魂好味道【八珍海鮮羹】各式好料燉煮於肉羹中與大白菜的鮮美融合，寓意廣納海川，好運攏總來。巨蛋宴會廳則以好彩頭取勝，【招財元寶黃金筍】、【干貝櫻花蝦米糕】分別象徵招財進寶、步步高升，最後再以【迎春慶團圓年糕】作結。

每年熱銷的「福園台菜海鮮餐廳」除夕外帶年菜，主廚精心規劃7道佳餚，售價9,888元。（圖／品牌業者提供）

鎖定4~6人小家庭，上菜片皮鴨餐廳推出9道極品佳餚，售價為7,288元。主打【即烤櫻桃片皮鴨】，嚴選極品「櫻桃鴨」鴨皮油滋酥脆，鴨肉鮮嫩多汁，搭配【蒜蒸銀絲清蒸鱈場蟹身】、【荷塘甘露清蒸龍虎斑】、【荷葉飄香糯米雞】、【棗皇北菇燉鹿野雞湯】，山珍海味應有盡有，甜點有【熔岩黑金包】、【手工紅豆豆花】，整桌豐盛又具高CP值。溜溜酸菜魚專賣店則有4人除夕外帶套餐，價格為2,950元，主鍋有招牌酸菜、香濃番茄、麻辣水煮任選，搭配川椒雙味催淚彈、香辣口水雞、蟹絲松露捲，為年夜飯增添川味亮點。

「巨蛋宴會廳」除夕外帶團圓餐，主打６菜１甜點，售價9,888元。（圖／品牌業者提供）

