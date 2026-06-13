打破迷思！冥想不只坐著，走路冥想更適合現代人紓壓

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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在世界各地，存在著各種靜態冥想，比如坐禪、黑點冥想、蠟燭冥想、數息觀、隨息觀、梵咒冥想（Mantra）、密教系的阿字觀與月輪觀、止觀，以及運用意象的冥想等。

此外，冥想也有動態形式，像是瀑布修行、火渡、登山參拜、洞窟冥想、聖地冥想等，其種類比想像中更多。拜日式（Sun Salutation）或五體投地，也都是一種冥想。

若只是把冥想當作放鬆大腦的方法，或視為心理療法，那麼只學習某種特定冥想或許就夠了。然而，想進一步探問：人究竟是什麼樣的存在、該如何生活？並嘗試追尋更深層、更根源的真理，建議嘗試不同形式的冥想。

斷捨離不只是整理物品 更是一種心靈修行

斷捨離是為了從欲望與執著中，解放內心，在瑜伽等修行中所實踐的一種方法。

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斷行，是切斷外在流入的不必要之物；捨行，是放下地位、身分，以及手中多餘的事物；離行，則是從一切與自我相關的執著之中抽離。

透過這三種修行，人得以鬆開由自身所製造的束縛，朝向不被任何事物所困的自由之心邁進。

斷食是一種斷行 重新認識進食的意義

斷行最具代表性的方式，是斷食。

透過暫時停止進食，可以改變每天一定要吃，否則身體會變差、無法維持活力的既定認知，並重新以身體的感受，體悟「吃」這件事的意義。

原本只關心吃什麼的人，在經歷斷食之後，往往會開始理解進食的本質，並自然生起對食物的感謝之心。

捨去不需要的物品 也放下不必要的執著

捨行，是捨去不必要的物品，以及對自我身分與執著的依附。例如，將衣櫃中已不再穿的衣物清理掉時，你或許會開始思考：為何過去會將這些不需要的東西保留下來？也因此察覺，那些其實來自於無意識的執著與不必要的欲望。

此外，像是樂於捐贈財物的「喜捨」，或是將自己的能力用來幫助他人，也都屬於捨行的實踐。

旅行也是修行 幫助人跳脫既有框架

離行則是有意識的從原本不自覺的執著中抽離，使心靈從束縛中解放出來的一種修行。

旅行也可以視為一種離行。當人離開熟悉的環境、前往異地時，往往會重新看見過去未曾察覺的事物──無論是自身文化的優點，或不足之處。

「疼愛孩子，就讓他去旅行」這句話，其實也是一種讓人離開既有環境、從中產生新的覺察與體悟的修行方式。

行走也是冥想 把注意力帶回每一步

平時，我們多半是無意識的走路，但實際上，走路是需要瞬間判斷大量資訊，並精細調整全身平衡才能完成的動作。

行走冥想，則是刻意放慢步伐，在右腳、左腳緩慢前行的過程中，觀察雙腳的動作、觀察呼吸，並培養覺察。

比方說，可將注意力放在「腳接觸地面的瞬間」。是哪個部位先著地？雙腳交替移動時重心如何轉移？在這個過程中，哪些肌肉正在運作？又有哪些肌群協助維持身體平衡？試著將意識帶入這些細微的變化中。

像這樣，重新帶著覺察行走，本身就是一種冥想。

這是一種在任何時候都可以進行的練習；無論是通勤、上學，或是購物、休閒時，都能體會到隨情境而產生變化的感受。

本文來源：《進入冥想的100種方法》，大是出版

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：motionelements）

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