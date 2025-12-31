打破迷思！Apple Watch 沒有 iPhone 也很好用！一次掌握 Apple Watch 8 大離線密技

【APPLEFANS 蘋果迷報導】我最常被讀者問到的一個關於 Apple Watch 的問題就是：「到底要買 GPS 版，還是每個月多花錢繳月租費的 LTE 行動網路版？」因為大家都很擔心，如果沒有買 LTE 版，一旦 Apple Watch 沒 iPhone 在身邊，這支手錶就會瞬間失去智慧功能，退化成一支只能看時間的電子錶。所以這次影片內容，我們幫大家整理，當 Apple Watch GPS 版本 沒有 iPhone 連線的時候，究竟還能做到哪些事？

Apple Watch GPS 版 沒 iPhone 手機能用嗎？

你心裡是否想過一個問題：「如果我沒有帶 iPhone，Apple Watch 是不是就沒什麼用了？」甚至有人直接把 Apple Watch 想成一支「一定要配手機」的延伸裝置，離開 iPhone 就只剩下看時間的功能呢？

其實即使在 沒有 iPhone、沒有網路、也不是行動網路版的情況下，Apple Watch 仍然能獨立完成不少事情，而且很多功能其實跟日常生活非常貼近。

所以這次就從實際使用角度出發，用比較生活化、也比較理性的方式，帶你完整了解「Apple Watch 沒有 iPhone」的時候，到底還能做什麼，以及哪些功能是真的實用。

影片連結：https://youtu.be/8yWBd2FU_zM

