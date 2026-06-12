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打破限制！ 臺東六年雲端「同窗畢業」實體相見歡 數學與閱讀計畫點亮孩子學習路 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】為突破偏鄉小校學生人數少、同儕互動不足的限制，臺東縣持續推動跨校協同教學，透過數位科技串聯學習資源，打造跨越地理限制的共學平台，讓偏鄉孩子在線上相遇、共同成長。

臺東縣政府表示，臺東縣「小校小班跨校數學協同教學計畫」自109學年度推動，至今已邁入第六年，採固定學校及年級方式，陪伴學生從國小一年級一路成長至六年級。今年，來自美和、北源、樟原、鸞山、瑞豐及崁頂等六所國小的六年級學生，在畢業前夕齊聚鸞山村美人山秘境，參與親師生見面會，在自然中學習，為六年共學旅程留下珍貴回憶。

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打破限制！ 臺東六年雲端「同窗畢業」實體相見歡 數學與閱讀計畫點亮孩子學習路 - https://www.watchmedia01.com

縣府教育處指出，六年來，孩子們透過螢幕一起學習數學、討論題目，從課堂夥伴成為彼此成長路上的朋友。此次實體相見，讓熟悉的2D畫面化為真實互動，也讓跨校同窗情誼更加深厚。活動並結合自然生態與布農族文化體驗，透過射箭、植物認識及搗麻糬等課程，培養團隊合作與探索能力。

此外，跨校閱讀協同教學也持續深化，串聯海端、香蘭、霧鹿與利稻等學校學童共同閱讀、討論與分享，期末更於臺東圖書館舉辦實體相見歡，讓線上友誼延伸至線下互動，深化閱讀學習成果。

臺東縣政府教育處處長蔡美瑤表示，跨校協同教學不僅是遠距教學，更是為孩子創造陪伴與成長的學習環境，六年來的堅持與陪伴，讓偏鄉孩子有穩定且優質的學習支持，也讓師長與學生一同累積珍貴的教育回憶。未來將持續整合資源，並結合更多戶外與在地課程，打造更多元優質的學習機會，讓每位孩子都能自信成長、攜手前行。