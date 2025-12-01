打破魔咒？陳水扁預判賴清德2026逆勢翻盤

▲前總統陳水扁直言現總統賴清德是最會打破魔咒的總統。（圖／陳水扁提供）

[NOWnews今日新聞] 藍綠陣營2026地方大選布局備受關注，前總統陳水扁昨（30）日對此提到，他認為總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，更直呼「我的第六感很準」。另外，陳水扁也透露，他的第六感認為，綠委邱議瑩應該就是現高雄市長陳其邁認可的人。

陳水扁昨於《有夢上水》中表示，明年地方選舉是賴清德的「期中考」，按慣例期中選舉對執政黨相對不利，但賴清德過去屢打破政治魔咒，有望翻轉傳統選情，在2026九合一大選寫下佳績。

陳水扁舉1996、2001、2018與2022年為例，指出民進黨執政後地方縣市版圖一直在縮減。其中，1996年國民黨李登輝以54％得票率當選總統，但隔年民進黨在地方選舉大勝，贏得12個縣市；2000年他本人執政，隔年只剩9個縣市；而蔡英文執政後，2018年剩6個縣市，2022年再減為5個縣市。

不過，陳水扁接著說，賴清德過去打破過不少魔咒，當過行政院長、副總統的人可當到民選總統，過去沒有人如此，因此他認為賴清德具備逆勢能力，能帶領民進黨在明年地方選舉大有斬獲，陳水扁更直呼：「我的第六感很準」。

此外，談到民進黨高雄市長初選，陳水扁也提醒，民進黨2018年曾大意失荊州、丟了高雄，因此即便現在民調領先，在高雄選戰仍不能掉以輕心，至於誰才是最有可能出線的人選？他的第六感「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續陳其邁施政理念與擘畫藍圖，並可無縫接軌的人，只是不方便公開表態。

不過，陳水扁也強調，他並非代替陳其邁發言。

