打破鳥籠 公投綁大選成功闖關

立法院21日院會中，藍白以人數優勢表決三讀通過攸關公投綁大選的《公民投票法》第23條修正草案。（姚志平攝）

立法院院會21日在藍白人數優勢下，三讀通過《公投法》修正草案，回歸「公投綁大選」，未來公投案公告成立後，3個月至6個月內要舉行投票，期間內有全國性選舉時，與該選舉同日舉行。民眾黨強調，這是「打破鳥籠公投、真正還權於民」，民進黨立委吳思瑤則痛批，「公投綁大選就是公投亂大選！」藍白就是要選舉愈亂愈好。

2018年有多達10個全國性公投綁九合一選舉，造成民眾閱讀、蓋章的投票時間拉長，使投開票所外大排長龍，其中台北市長選舉最後更是邊開票邊投票，開票歷時10小時35分鐘、直到投開票隔天凌晨2時30分許才結束。

為此民進黨立法院黨團提出修法，將公投案改為「公民投票日定於8月第四個星期六，自2021年起，每2年舉行一次。公民投票日為應放假日」，明確將公投年與大選年錯開，修法法案也在2019年6月17通過。

不過自2021年之後所舉辦的公投，投票率皆僅4成多，2022年18歲公民權憲法修正案複決公投也只達58％，相較於2022年台北市長選舉投票率達67.7％、2024年總統大選投票率71.86％，投票率始終偏低，國民黨也曾在2021年提出「公投綁大選」公投，不過既未達同意門檻，同意票也大於不同意票，最終遭否決。

2025年民眾黨主導的「重啟核三」公投，投票率更跌到29.53％，成為導火線，在野陣營決定提出《公投法》修法，將公投重新綁定選舉，以求提高投票率，昨天在立院連闖二、三讀，重新將公投綁定大選。

此次修法重點是針對《公投法》第23條，主管機關應於公民投票公告成立3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，公民投票日為應放假日。

吳思瑤痛批，2018公投綁大選的選務混亂，邊投票邊開票，惡果全民承受，殷鑑不遠，因此2021全民公投否決了「公投綁大選」，讓對「人」的選舉與對「事」的公投脫鉤，民意明明反對，藍白偏偏唱反調，修法把「公投綁大選」搞回來。

民眾黨總召黃國昌反批，民進黨立委不斷恫嚇人民稱公投綁大選會影響選務，把2018年民進黨政府中選會行政廢弛的責任全都推給制度，真的非常可笑。