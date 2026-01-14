打破「太晚才安寧」！臺大醫院推共同照護新模式 確診即末期癌友3階段介入

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】安寧緩和醫療在台已推行近二十年，仍面對國內文化避諱談死亡、易與「放棄治療」劃上等號等困難，使得部分晚期患者直到生命終點才啟動安寧照護、已承受過多不必要的醫療處置。臺大醫院近期打造安寧緩和共同照護新模式，制定「介紹治療選項、詳細說明風險效益、共同決策」3階段流程，將醫病溝通結構化；臨床應用發現，臨終前接受安寧緩和照護的患者比例提升、住院次數減少，生活品質也有改善。

1／3患者過晚轉安寧留遺憾 臺大醫院照護新模式助善終

臺大醫院家庭醫學部程劭儀主任指出，根據臺大醫院安寧病房統計，有高達三分之一的患者轉介安寧時已意識不清、僅剩生命徵象，甚至短短一天內就離世，未能及時接受安寧的全人照護，包括症狀控制、心理輔導、靈性照顧等，對患者、家屬和醫療團隊皆是遺憾。

對此，臺大醫院家庭醫學部協調安寧緩和專科、耳鼻喉科、腫瘤科等醫師，還有個管師、護理師、社工、心理師等醫療人員，打造跨專業團隊，並以「醫病共享決策」為核心，制定安寧緩和共同照護SOP模型。程劭儀主任表示，此模式在患者診斷罹癌初期即介入，透過說明多元治療選項、討論風險與效益，以及釐清患者需求，協助患者與家屬在充分理解下共同參與醫療決策，啟動安寧的時機也有機會提前。

新模式下患者安寧服務使用增 研究登國際期刊

團隊進一步將模型應用於臨床，臺大醫院家庭醫學部緩和醫療病房黃獻樑主任說明，研究對象為400位初診斷即晚期的口腔癌患者，其中有200位接受上述照護模式。結果顯示，患者接受包括症狀控制、復健、社工協助、心理支持與靈性關懷等安寧服務的次數增加，死亡前3個月住院次數也減少至少一次。

程劭儀主任補充，患者選擇安寧治療後，相對地治癒性治療如化療等也會調整、住院就得以減少，患者轉而接受噁心、嘔吐、失眠、疼痛等症狀控制，同時開始思考還有哪些心願未了、要與誰道別，把精力放在對善終的準備。上述研究成果，也已在去（2025）年12月刊登於國際醫學期刊《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

安寧選項自然融入討論 降低病家抗拒、翻轉過去被動模式

一確診就開始討論安寧緩和治療，是否會引起患者和家屬的反彈？黃獻樑主任回應表示，團隊最初向患者說明時，將完整介紹各項治療的風險和效益，包括屬於治癒性治療的手術、化放療等，安寧緩和治療也自然融入討論，患者藉此就能及早接觸、了解不同階段可運用的醫療資源。

黃獻樑主任也指出，過去由醫師向患者宣告「不應再治療、需轉介安寧」，確實常讓患者難以接受，甚至因此輾轉就醫求一線生機；在現行的共同照護模式下，患者和家屬初期就接收到相關資訊，當疾病進展至已不再適合治癒性治療，便能聯想起安寧緩和治療這一選項、再主動與團隊提出討論，「醫病共享決策」也就得以真正落實。

共同照護模式擴大應用 臺大醫院持續強化照護與教育推廣

臺大醫院強調，高品質的醫療不只要延長患者生命，更在於確保患者於生命末期的尊嚴與照護品質。黃獻樑主任表示，這項共同照護模式已逐步應用於胰臟癌、肝癌，以及心衰竭、慢性肺阻塞（COPD）等癌症與非癌症末期患者，未來也期待持續擴大推廣。

程劭儀主任進一步指出，接下來也將探討如何結合AI功能，協助強化醫病共享決策的溝通，同時規劃成立安寧緩和醫療教育與訓練中心，提供國內外醫師交流與學習的平台，讓更多醫療人員與患者從中受益。

