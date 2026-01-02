打破「年年更新」？iPhone 18今年恐缺席 報告曝蘋果戰術：「兩梯次」發表新機

iPhone摺疊手機2023年就有媒體曝光「渲染照」，果粉們期盼2026年真的有機會上市。翻攝X



蘋果迷今年可能迎來換機時程大變動，根據外媒報導指出，iPhone可能不再「年年更新」。根據透露，蘋果計畫調整長年沿用的秋季發表節奏，在2026年即將打破，今年秋天將不推出標準版 iPhone 18，成為iPhone問世以來，第一次超過1年未更新主力非Pro機型。報導指出，蘋果將採兩梯次發表，高階的Pro與 Pro Max預計將成為每年秋季主戰場，至於標準款則恐會延期至2027年春季上市。

外媒報導，蘋果手機上市以來，過去十年間早已建立了一套「秋季鐵律」。每年9月定時發布全新的iPhone主線產品。不過，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發時，也讓當年iPhone 12雖仍於9月進行發布，但正式開賣、上市的時間卻被迫推遲至同年10月。

根據多家媒體引述《MacRumors》與多方報告指出，蘋果每年秋天「一次全上」模式，今年將遭打破，蘋果官方估計將iPhone 18系列拆分為兩個獨立的發表窗口，改採「高低階分時發表」的戰術。

每年秋季舉辦iPhone首賣的慣例，恐將打破。資料照片。戴嘉芬攝

報告指出，每年9月將成為Pro與Pro Max的主戰場，優先服務追求極致性能的高端玩家。至於iPhone 18標準版將延後至2027年春季才登場。

消息指出，預期2026年秋季仍會推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及被粉絲敲碗多時的首款摺疊式 iPhone。

新機型分兩梯次發布、銷售，被視為蘋果拉開產品定位差距的重要調整，讓高階與入門機型擁有更清楚的市場區隔，也避免同時上市造成內部銷售競爭。另外，也有分析認為，若一次性發表，不僅行銷焦點分散，也會壓縮單一機型的銷售週期。

