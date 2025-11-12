打破「放假才放臉照」迷因！蔣萬安強調：颱風假靠科學判斷

（記者張芸瑄／綜合報導）鳳凰颱風襲台，台北市連續兩天維持正常上班上課。過去市長蔣萬安每逢宣布「不上班不上課」時，臉書貼文都會搭配個人照片，被網友戲稱為「放假才放照」的潛規則。不過這次連兩天照常上班課，蔣萬安卻首度貼出帶有本人照片的公告，讓不少網友笑稱「都市傳說破功了！」

對此，蔣萬安今（12日）出席環保志義工頒獎典禮前受訪時笑回：「颱風假都是依照專業與科學數據決策。」他強調，市府判斷是否放假，一切都根據氣象團隊提供的客觀資料與標準流程，「我們會依照科學數據充分討論後再決定，不是看照片。」

圖／連兩天照常上班課，蔣萬安卻首度貼出帶有本人照片的公告。（翻攝 蔣萬安臉書）

外界也關注這次北北基桃「不同調」的情況，北北基維持正常上班課，桃園則宣布放假。媒體詢問未來是否取消「北北基桃生活圈共同決策」機制？蔣萬安回應，這次各縣市根據自身氣象條件與風雨強度判斷不同，「北市會持續與各縣市保持密切溝通，但仍以科學數據為依據，確保市民安全與便利。」

他同時表示，目前更關心的是宜蘭受颱風影響的豪大雨災情。「蘇澳、冬山等地區出現積淹水，昨晚我就持續關注情況，太太也很擔心。」蔣萬安透露，他第一時間已致電宜蘭縣長林姿妙，表達願隨時提供支援，北市可即刻派出人力、機具與移動式抽水機協助救災。

蔣萬安也轉述林姿妙的回應，指出目前積水情況多已逐漸消退，但仍有部分地區需要協助，北市消防局、工務局等單位已與宜蘭對接，「只要宜蘭一聲令下，我們就會立刻出動支援，盡快幫助地方恢復正常。」

