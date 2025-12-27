打破「竹子天花板」！滙豐任命劉宏敏出任全球私人銀行CEO，再寫國際金融新里程

滙豐控股（HSBC）宣布，任命前花旗集團高階主管 劉宏敏（Ida Liu）出任 HSBC Private Bank 新任執行長，全面負責集團全球私人銀行業務。此項人事案不僅是滙豐在高資產財富管理領域的重要布局，也被視為台裔女性在國際金融體系中突破「竹子天花板」的關鍵時刻，對台灣社會而言更具有高度象徵意義。

劉宏敏出生於台灣，父親為「亞裔創投教父」中經合董事長劉宇環，為台裔美籍金融專業經理人，擁有超過二十年國際金融與財富管理經驗，長期任職於花旗集團，為躍升花旗銀行位階最高的華人女性，也是少數華人女性擠進美國金融圈高階主管的代表人物。劉宏敏曾擔任多項跨區域與關鍵管理職務，涵蓋私人銀行、超高資產客戶服務及全球市場策略。此次獲滙豐延攬，出任全球私人銀行最高負責人，被市場解讀為滙豐持續深化亞洲市場、並重視跨文化與多元領導力的重要訊號。



（延伸閱讀：劉宏敏打破華裔、女性天花板 躋身花旗銀行職位最高華人）



對台灣而言，劉宏敏此一任命具有超越個人職涯成就的意義。長期以來，台灣培養的人才多活躍於科技與製造領域，而在全球金融權力核心圈中，台灣背景人士擔任頂級管理職務的案例相對有限。此次劉宏敏站上國際金融舞台的核心位置，不僅展現台灣人才在專業能力與國際競爭力上的深厚實力，也讓台灣社會在全球金融領域中看見自身影響力的具體展現。



業界指出，在全球金融機構高層仍以歐美男性為主的結構下，亞裔女性能夠領導具高度指標性的國際私人銀行業務，實屬不易。劉宏敏的晉升，象徵台灣出身專業經理人逐步突破隱形制度限制，也為年輕世代提供清楚的示範路徑，顯示台灣背景並非國際舞台的限制，而是可以被轉化為優勢的多元資本。



值得關注的是，劉宏敏的家庭背景亦反映台灣在不同領域累積的長期能量。其父親劉宇環長期投入前瞻科技與能源創新，近年積極參與核融合相關技術與產業發展，致力於推動潔淨能源與長期永續解決方案，期望為台灣及全球產業帶來更具前瞻性的未來。父女兩人分別在金融與前瞻科技領域深耕，也被視為台灣在「資本、科技與國際治理」多重面向累積實力的縮影。

劉宏敏（Ida Liu）小檔案

年齡：49歲

學歷：衛斯理學院學士（主修心理學、中國研究，輔修經濟學）

經歷：花旗銀行紐約區全球市場經理、北美亞裔財富管理部門執行長Vivienne Tam時尚主管、美林投資銀行投資顧問、沃芬桑投資銀行分析師、花旗銀行私人財富管理部門北美區執行長

現職：HSBC Private Bank 新任執行長