打破「紅線」！美參院通過法案解除美台交往限制 3大重點一次看

美國聯邦參議院近日日無異議通過跨黨派議員提出的《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）提出計畫以解除目前仍存的限制。這項法案也已在眾議院過關，待送交美國總統川普簽署後即正式生效。民進黨對此表示，台美關係更進一步！美國國會再度以跨黨派共識展現對台支持。

民進黨說明，美國參議院考量台灣是民主夥伴也是尊重普世人權及民主價值的自由開放社會，無異議通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，解除台美交往限制！

民進黨寫下，台灣保證實施法案，三大重點看這裡：

1.打破「紅線」，提升台美官方互動自由度

美國與中華民國斷交後，國務院訂下許多與台灣官員互動的限制。這次法案核心，就是要求找出並解除這些限制，讓台美能更自然、更正常地交流。

2.定期檢視與報告，讓台美關係不再停滯

現行法律只要求一次性檢視。但新法案要求：每五年重新檢視一次對台交往準則；定期向國會報告是否需要調整。

3.將台灣定位為民主夥伴，關係以價值為核心

國務院在檢視時必須說明準則是否：有助擴大與深化美台關係；能反映台美共享的民主、自由、人權價值；以和平方式處理兩岸議題。

這項法案在5月6日也已由眾議院無異議通過，如今兩院都表決同意，只待川普總統簽署就能正式生效。

民進黨強調，感謝世界民主國家對台灣的支持，台灣會持續深化民主價值，在區域和平與國際社會中並肩同行！

