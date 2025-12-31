打破130年紀錄！彰基年終獎金再創歷史新高…總院霸氣發3.5個月

記者吳泊萱／彰化報導

彰化基督教醫院年終獎金再創新高，打破130年紀錄，給出3.5個月年終獎金。（圖／資料照）

彰化基督教醫院連續兩年破紀錄，發放超過3個月年終獎金，打破醫界低年終傳統。今年彰基再度打破130年紀錄，年終獎金再創新高，總院醫護可領3.5個月年終，彰基體系的6家醫院年終獎金也一併升級。總院長陳穆寬也喊話，要給醫護人員最好的福利，絕不讓員工失望。

彰基總院長陳穆寬喊話，要給醫護人員最好的福利，絕不讓員工失望。（圖／彰基醫院提供）

彰化基督教醫院自2018年總院長陳穆寬上任後，年終獎金接連打破創院紀錄，先是在2018年至2021年，連續4年年終獎金2.8個月；到了2022年，一舉打破126年紀錄，給出3.1個月年終；2023年3.2個月；2024年3.3個月；到了2025年，直接給出3.5個月年終，持續刷新年終上限。

廣告 廣告

彰化基督教醫院陳穆寬表示，今年除了彰基總院年終獎金3.5個月，彰基體系的6家醫院的年終獎金也創新高，二基、鹿基、雲基、員基、漢基，年終獎金也都上看3個月；南基則發放2.5個月，全體系醫護人員都受惠。

更多三立新聞網報導

可以連結不能襲胸！台中人夫偷吃小三摸胸挨告…判關7月再賠25萬

10天連3場送肉粽！彰化福興萬豐村1/2舉辦送煞科儀…時間、路線曝光

台中買廚餘機小確幸！補助1萬台5000元…申請時間、機型限制一次看

吃西瓜出人命！37歲四寶爸挑戰「吃西瓜比賽」…妻兒面前活活噎死

