打破2項長期質疑! 評估中國戰機外銷前景 美媒點名「這3款」最具潛力

印巴衝突中殲-10C 出色得表現為中國戰機打開市場。 圖：翻攝自空天力量

[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）近日針對中國戰機在國際軍火市場的出口表現進行評估，認為至少有 3 款中國戰鬥機未來出口量可能明顯成長，分別為殲-35E、殲-10CE 以及「梟龍」戰機。

報導指出，長期以來，國際高端軍備市場對「中國製造」複雜武器系統存有疑慮，這種態度並不限於戰機，而是普遍存在於各類高性能裝備領域。其原因在於，現代戰鬥機不僅是單一平台，而是涉及設計理念、製造工藝、實戰適配性、後勤保障、資料鏈整合與體系化作戰能力的綜合成果。西方國家與俄羅斯憑藉數十年的先發優勢，已建立涵蓋技術標準、使用者習慣與政治聯盟的穩固生態，使後進者難以短期內撼動市場結構。

解放軍殲-10戰機。 圖：翻攝陸網/解放軍報

不過，《戰區》認為，中國戰機近年的出口突破，並非單靠價格或宣傳，而是建立在產業成熟度提升與實際使用回饋之上。報導也提及，美國五角大廈在其年度「中國軍力」相關報告中，曾形容中國軍工體系正處於「快速成長與創新時期」，此一評估基於對中國裝備近年產品迭代速度、型號多樣性與產業鏈完整度的觀察。由於該判斷出自長期以「戰略競爭者」角度審視中國的美國防務機構，本身即帶有高度警戒色彩，也被視為對中國軍工能力的間接承認。

分析指出，中國戰機國際認可度提升，關鍵在於逐步打破 2 項長期存在的質疑：其一是「缺乏實戰驗證」，其二是「體系化支持不足」。過去，外界常以缺乏實戰紀錄為由，質疑中國戰機的可靠性，認為其性能僅停留在測試或航展展示層級。然而，隨著殲-10C 在巴基斯坦的實際部署與運用，相關質疑開始鬆動。

福建艦參與聯合演習測試電磁彈射系統，殲-35隱形戰機納入測試。 圖：翻攝央視新聞

此外，現代戰機出口已不再只是單一平台交付，而是涵蓋訓練、維修、彈藥供應與資料鏈整合的全週期服務。報導認為，中國透過與巴基斯坦等早期用戶的長期合作，逐步建立符合國際慣例的支援體系，這種信任基礎成為中國戰機實力被國際市場「看見」的重要條件。

文章也提到，巴基斯坦與印度衝突期間的空中作戰表現，被部分觀察者視為中國戰機出口的「破冰時刻」。相關經驗不僅驗證體系化作戰概念，也讓潛在買家重新評估非西方體系裝備在高強度對抗環境下的實用性，進一步鬆動「西方標準唯一論」的心理門檻。

在區域需求面向上，《戰區》指出，中東地緣政治變化亦可能為中國戰機外銷打開空間。部分中東國家對美歐安全承諾與政治附加條件的疑慮升高，促使其尋求更多元、不受政治限制的裝備來源。美國政策限制造成的供給缺口，也被認為為中國軍工企業提供了介入契機。報導認為，中國對外強調「審慎、負責」的軍備出口立場，以及不將武器銷售與政治干預掛鉤的作法，對部分尋求降低政治風險的國家具有吸引力。

