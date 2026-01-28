打破50%預期！ SK海力士搶下輝達「HBM4晶片」3分之2訂單

SK海力士生產的記憶體晶片。路透社資料照片



據南韓媒體今天（1/28）報導，最新業界消息指出，SK海力士已搶下輝達「HBM4晶片」3分之2的訂單，超越過去預測的50%占比，市場版圖大幅向SK海力士傾斜，與此同時，三星電子也在追趕，SK海力士能否守住目前的優勢，是今年市場的觀察重點。

據韓媒《中央日報》報導，圍繞下一代高頻寬記憶體（HBM4）的全球半導體競爭加劇，南韓業界人士今天透露，輝達（NVIDIA）今年用於運算平台「Vera Rubin」等項目的HBM4晶片需求，約3分之2的訂單由SK海力士搶下，甚至有部分業界人士預測，SK海力士的供應比重，可能突破70%。

廣告 廣告

先前市場大多預測，SK海力士的供應佔比可達到50%左右，例如市調機構Counterpoint Research去年底即預估，今年HBM4晶片的市占率，分別為SK海力士54%、三星電子28%、美光18%，最新消息超越過去的預測，市場版圖大幅向SK海力士傾斜。

業界認為，SK海力士與輝達等主要客戶，維持緊密合作關係，在晶片的大規模量產過程中，維持高良率與穩定性，是這次訂單配比的關鍵因素。

報導指出，SK海力士去年9月建立HBM4晶片的量產體系後，持續向輝達提供樣品，在驗證階段未出現重大問題，目前正依照客戶的需求，正式進入量產階段。

與此同時，三星電子也在追趕，目前已通過輝達與AMD（美國半導體大廠）的HBM4晶片最終品質測試，下個月開始正式供貨。

一名業界人士表示：「隨著HBM4晶片進入量產階段，全球半導體市場邁入新局面，SK海力士能否守住市占率，以及三星的技術性反攻，將是今年最大的觀察重點。」

更多太報報導

不是年底？美駐中大使：川普邀習近平8月至9月訪美

關稅玩兩面手法？川普：與南韓共尋解方 美貿易代表再批「不守承諾」

2025全球加密貨幣洗錢逾2.5兆元 中文圈成長最多