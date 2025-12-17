打破65歲投保上限 就保法擬納保高齡勞工 逾5萬人受惠

勞動部17日預告修正《就業保險法》、打破投保年齡上限65歲，預估會有5萬餘名勞工納保。（示意圖／報系資料照）

為了推動中高齡及高齡者就業，勞動部17日預告修正《就業保險法》、打破投保年齡上限65歲，預估會有5萬餘名勞工納保，納保後即可適用失業給付、提早就業津貼、職業訓練生活津貼、育嬰留職停薪津貼及失業被保險人及隨同被保險人辦理加保眷屬全民健康保險保險費補助等，但若是請領過勞保或公保老年給付一樣不得參加就業保險。

勞動部勞動保險司長陳美女表示，現行就業保險適用對象為15歲以上，65歲以下的受僱勞工，隨著近年政府推動中高齡、高齡者促進就業、延緩退休相關政策，年逾65歲繼續在職場上工作，未領取勞保等老年給付的勞工，仍可能面臨非自願失業的風險，失業後有必要給予失業給付等保障，讓勞工可以維持一定期間的基本經濟生活，故在加保年齡部分，刪除65歲投保年齡上限規定，以提升高齡勞工就業安全保障。

但草案仍排除掉領取過勞保老年給付及公保養老給付的勞工，陳美女提及，主要是老年給付提供沒有薪資的相關保障，其他國家在高齡者領取失業給付時會發給一次性失業給付或是停發老年給付，因此修正仍是鼓勵勞工續留職場。但她提及，修正並未排除掉國民年金、老年年金給付，因此國民年金仍可與失業給付、職訓生活津貼等併領。

依《中高齡者及高齡者就業促進法》規定，雇主得以定期勞動契約僱用65歲以上高齡勞工；《就保法》也提及，若是定期契約屆滿離職，只要符合相關規定就能視為非自願離職、領取失業給付，恐怕會有道德風險，陳美女認為，現行僱主也可以與其他勞工簽定定期契約，高齡勞工失業後仍會給予相同保障。

此外，陳美女提及，現行失業勞工欲請領失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過14日等待期才能領取失業給付，依照國際勞工組織第168號公約，發給失業給付等待期建議以7日為原則，因此由14日縮短為7日，讓失業勞工能更迅速地領到給付，減輕失業期間的經濟壓力。

