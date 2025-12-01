打破84天未露臉失寵傳言！ 金主愛與金正恩穿「父女裝」出席空軍活動

在從螢光幕前消失 84 天後，北韓最高領導人金正恩與女兒金主愛共同出席北韓空軍公開活動，打破外界對「金主愛已經失寵」的傳言。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

[Newtalk新聞] 近年來，北韓最高領導人金正恩多次與女兒金主愛 ( 又譯金珠愛 ) 共同出席公開場合，外界推測金主愛可能接替金正恩的權力，成為北韓的第四代領導人。然而，在結束中國的「九三閱兵」行程後，金主愛在近 90 天的時間內完全沒有公開露面，許多網友懷疑金主愛可能「失寵」而遭到冷落。就在此時，金正恩再次帶著金主愛出席北韓空軍公開活動，直接打破了外界對金主愛現狀的一系列猜測。

根據公開消息顯示，在結束與金正恩一起拜訪中國、參觀「九三閱兵」的活動後，截至當地時間 28 日為止，金主愛已連續 84 日未曾在任何公開場合露面，是金主愛公開亮相以來最長的「失蹤」紀錄。由於金主愛的消失緊接在「九三閱兵」活動後，許多網友認為，金主愛可能在拜訪中國時引發意外事件或違反外交禮儀，進而失去金正恩的寵愛。

廣告 廣告

金正恩與金主愛也一起觀賞北韓空軍的表演。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

近在此時，北韓官媒《朝中社》於當地時間 30 日發布報導，公布金正恩 28 日與金主愛一起出席北韓人民軍空軍成立 80 周年的紀念活動，共同參觀北韓空軍的各式新型裝備，一口氣打破了「金主愛可能已經失寵」的傳言。

報導稱，金正恩在出席活動時發表演講，呼籲北韓空軍進一步強化針對合戰爭的抑制力，並要求空軍發揮「壓倒性的精神力量與進攻性氣勢」，擊退外國針對北韓領空發起的各種偵查行動或軍事挑釁。在結束演講後，金正恩與金主愛共同觀賞了北韓空軍的飛行表演，並一同向北韓空軍將領頒發被視為最高榮譽的「金正日勳章」。

北韓也在此次活動過程中，公開展示自行製造的預警機。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

除了金主愛再次出席公開活動外，北韓空軍在此次活動中展示的新型武器也受到許多網友關注。中國《直新聞》發布報導補充表示，北韓空軍在此次活動中，展示了一款被安裝在米格-29 戰機上，外型與德國遠程空對地導彈「金牛座」十分相似的武器。

另外，北韓自主開發的「新星-4 」以及「新星-9 」無人機也被指控與美軍「全球鷹」、「死神」的外型相似，相關現象也引發各國軍事愛好者熱烈討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共抗中國! 日要賣菲「03式地對空導彈」兩國非正式磋商 北京嗆聲了....

(影) 衛星揭俄洲際導彈發射失敗真相! 亞斯尼發射場驚見大型彈坑與金屬碎片

金家父女共同參加北韓空軍的慶祝活動，參觀空軍的各種新型武器。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞