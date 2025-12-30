打破F1紀錄的電動馬達 下一站直衝三倍音速

記者鍾釗榛／綜合報導

在全球電動化浪潮下，電動科技的戰場早已不只停留在地面。英國電動馬達大廠Helix，過去以替McMurtry Spéirling、Lotus Evija、Aston Martin Valkyrie等頂級性能車提供動力聞名，如今正式把目光投向天空，攜手美國新創 Astro Mechanica，挑戰讓商用超音速飛行重返現實。

電動超音速飛機概念圖。（圖／翻攝Astro Mechanica網站）

從打破賽道紀錄到突破音障

或許一般消費者對Helix並不熟悉，但只要提到打破《Top Gear》賽道紀錄、性能甚至超越F1的McMurtry Spéirling，背後的關鍵推手正是Helix高功率密度電動馬達。如今這項技術不再只為超跑服務，而是準備支撐時速超過3倍音速的飛行計畫。

廣告 廣告

McMurtry Spéirling電動賽車性能優異。（圖／翻攝McMurtry網站）

為協和號補上關鍵缺口

Astro Mechanica主打的「Duality」混合推進系統，核心概念是隨速度動態切換運作模式，兼顧起飛效率、高速巡航與能源消耗，目標正是解決當年協和號油耗高、噪音大、成本驚人的致命問題，讓超音速不再只是昂貴象徵。

Astro Mechanica主打的「Duality」混合推進系統。（圖／翻攝Astro Mechanica網站）

電動航空再跨一步

現行原型已搭載四具Helix電動馬達，單顆峰值輸出超過540匹馬力；下一世代更上看1,200匹以上，專為高空與極端速度打造。若計畫順利，Astro Mechanica 預計2035年前讓新一代民用超音速客機正式上線，人類將在協和號退役32年後，再度飛越音障。

速度、永續與未來的交會點

從地面極速超跑到天空三倍音速，Helix正把電動技術推向全新高度。這不只是航空專案，更象徵產業正在尋找兼顧速度與永續的下一條航道。

更多三立新聞網報導

2026台北車展／Lexus未來電動藍圖 LF-ZC概念車現身

【怎能不愛車】不只空間大、科技也補齊 小改款Staria更好用

【怎能不愛車】從外型到動力都很狂 Lexus端出休旅最強王牌

【怎能不愛車】百萬內最殺價格！鴻華先進Bria電動車89.9萬起

