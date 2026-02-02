打破K-pop歷史！獵魔女團〈Golden〉奪葛萊美「最佳視覺媒體歌曲獎」

【緯來新聞網】動畫片《Kpop 獵魔女團》（K-Pop Demon Hunters）去年上線後隨即爆紅，原創歌曲更是傳唱度極高，其中暢銷歌曲〈Golden〉今天奪下第68屆葛萊美獎「最佳視覺媒體歌曲」獎項，成為史上首支在此音樂贏得肯定的韓國流行音樂（K-Pop）歌曲。

《Kpop 獵魔女團》原創歌曲〈Golden〉奪下葛萊美獎。（圖／Netflix提供）

《Kpop 獵魔女團》中由虛構女團HUNTR/X演唱的的熱門歌曲〈Golden〉，在加州洛杉磯登場的第68屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）中，拿下「最佳視覺媒體歌曲」獎項，同時也入圍年度歌曲獎。



據了解《Kpop 獵魔女團》去年6月上架後好評如潮，成為Netflix史上觀看次數最高的電影，瀏覽量突破4.8億次，被認為成功模式和迪士尼動畫《魔法滿屋》相似，同樣引發熱潮。



〈Golden〉由EJAE、Audrey Nuna和Rei Ami三位歌手演唱，她們分別為片中角色Rumi、Mira和Zoey配音，先前已成為首個登上Spotify日榜第一的Kpop女團。更是繼Destinys Child（天命真女）的〈Bootylicious〉後，相隔24年由女子組合拿下告示牌單曲榜冠軍，如今又拿下葛萊美獎，顯示K-Pop在文化和商業的影響力與日俱增。

