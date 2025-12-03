打磚塊也能變肉鴿遊戲？《戰球坑洞》突破百萬玩家，2026年推免費三大更新

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日宣布，融合敲磚、球類與建築的 roguelite 生存遊戲《戰球坑洞 BALL x PIT》已吸引超過 100 萬名玩家加入冒險，這代表 Kenny Sun 和他的開發者朋友們將能夠繼續打出更多、更炫的球，就是不讓你出坑！

《戰球坑洞 BALL x PIT》三個全新的內容改版，將全部免費開放給已購買遊戲的玩家（來源：Devolver Digital官方提供）

為了持續豐富玩家的各種體驗，《戰球坑洞 BALL x PIT》預計在 2026 年推出三個全新的內容改版，並將全部免費開放給已購買遊戲的玩家。每次更新都將帶來：

全新戰球

全新進化路徑

全新建築

全新角色

以及更多驚喜內容！

改版上線時間，則分別預計在明年的 1 月、4 月及 7 月：

1 月：走進上流社會，展現貴族之姿並手握「王權」（Regal update）

4 月：悄然潛入黑夜，於「暗影」中偽裝或施展詭計（Shadow update）

7 月：重返原始，以「自然之道」在險境中求生（Naturalist update）

你以為自己要出坑了？別擔心，我們總有辦法把你拉回來。如果你也是《戰球坑洞 BALL x PIT》的重度玩家，準備好繼續在 2026 年迎接這些令人難以抗拒的精彩挑戰！

第一波免費更新的詳細資訊將於近期釋出，在那之前，別忘了繼續融合你的球，或追蹤 遊戲官網 和 Devolver Digital 台灣官方 Instagram (devolverdigital_tw) ，確保獲得第一手遊戲資訊。

